Водитель спорткара Nissan уцелел в чудовищной аварии

На YouTube появились кадры чудовищной аварии спорткара Nissan 350Z, снятые видеорегистратором грузовика, который тоже в ней поучаствовал. Мы видим, что фура движется по трассе со скоростью 98 км/ч, близкой к максимально разрешенным 105 км/ч.

Когда начинается сужение дороги, грузовик плавно смещается влево, занимая единственную оставшуюся полосу, но потом внезапно дергается обратно - очевидно, водитель заметил Nissan, пытающийся его опередить. Спустя мгновенье японский спорткар проносится наперерез грузовику и выскакивает на обочину - во время маневра водитель не справился с управлением!

Налетев на горку, купе взмывает в воздух, его разворачивает и крутит вокруг своей оси с бешенной скоростью около десяти оборотов! Туча пыли, по сторонам разлетаются обломки бамперов, колеса - авария выглядит действительно ужасно и кажется, что уцелеть в ней невозможно. Тем не менее, ни водитель Nissan, ни женщина, находящаяся с ним в машине, не пострадали.

Вскоре водитель выложил на своей страничке в Facebook фото разбитой машины, сопроводив их небольшим комментарием. Кажется, он еще не смотрел видео на YouTube, и сам толком не понял, что произошло:

"Не сегодня сатана, не сегодня. Придется подождать меня еще немножко. Перевернулся примерно 3-4 раза. Только что выписался. Мы с Марти в порядке. Рентген и томография показали, что все в чисто. Только немного больно".