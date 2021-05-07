Вторая ступень китайской ракеты может войти в атмосферу 9 мая

Вторая ступень ракеты-носителя, которая вывела на орбиту Земли модуль китайской космической станции, может войти в плотные слои атмосферы 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

"Согласно расчетам, объект может войти в атмосферу ночью 9 мая над Тихим океаном", - отметили в госкорпорации. Там также подчеркнули, что объект теряет высоту орбиты. На данный момент ее апогей - 267 км, перигей - 156 км.

Напомним, китайская ракета-носитель CZ-5B стартовала с космодрома Вэньчан 29 апреля и вывела на орбиту базовый модуль Tianhe ("Млечный путь"), который предназначен для будущей китайской космической станции. Сейчас вторая ступень носителя осуществляет неуправляемый сход с орбиты. Сход с орбиты этого объекта не угрожает РФ.