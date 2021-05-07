Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,3 млрд

Рост уровня золотовалютных резервов в истекшем месяце констатируют в Национальном банке Беларуси. За апрель текущего года они выросли на $337,9 млн (на 4,9%) после сокращения в марте на $174,5 млн (на 2,5%).

Эксперты уточнили, что международные резервные активы РБ на 1 мая, по предварительным данным, составили $7277,9 млн в эквиваленте.

Положительная динамика в апреле, пояснили финансисты, "в основном обусловлена покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет".

Кроме того, стало известно, что в апреле правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $105 млн.

Финансовый регулятор уточняет, что, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.