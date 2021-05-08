Anadolu: США мечтают вернуть Россию в 1990-е годы

США мечтают, чтобы Россия вновь стала замкнутой страной времен правления президента Бориса Ельцина, пишет турецкое агентство Anadolu.

Приход к власти в США Джо Байдена предопределил новый виток напряженности в отношениях с Россией. Одной из причин является усиление влияния Москвы на большом пространстве от Ближнего Востока до Кавказа. Вашингтон не желает развития тесного сотрудничества России и Турции, пытаясь ослабить его путем изоляции и санкций против российской стороны, отмечает журналист Ильяс Кемалоглу.

По данным турецких СМИ, США настаивают на отказе Турции от российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Американцы исключили Анкару из программы по производству современных истребителей-бомбардировщиков F-35. Кроме того, президент Байден официально признал геноцид армян во времена Османской империи. Этот шаг турецкое руководство восприняло очень болезненно.