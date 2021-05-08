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Рубрика: Общество

Диетолог назвала простой способ убрать накопленные за зиму килограммы

Диетолог Арина Скоромная поделилась секретом, как без особых усилий похудеть к лету. Рецепт успеха просто - надо больше ходить. "Скорость должна быть от 5 до 7 километров в час. Идти лучше всего в горку - тогда и расход калорий больше", - объяснила Скоромная в эфире радио Sputnik.

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Тренировки должны быть на свежем воздухе - это обязательное условие. Городская среда для таких прогулок не подходит. Слишком много выхлопных газов от машин, высок риск сердечно-сосудистых заболеваний, страдают и легкие. "Лучше в зале на беговой дороже ходить, чем по городу", - уточняет фитнес-эксперт.

Что касается времени, то тут особых ограничений нет - можно гулять час или два. В идеале быстрой ходьбе надо посвящать 20 минут в день.

Ранее доктор Тиффани Пауэлл-Уайли также советовала больше двигаться для борьбы с лишним весом. Достаточно 150 минут физической активности в неделю. И должно быть больше аэробной нагрузки (быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде или плавание). Подойдет и обычная ходьба с частыми подъемами по лестнице.

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