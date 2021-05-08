До 26 увеличилось число жертв обрушения метромоста в Мехико

Число жертв обрушения метромоста в столице Мексики, произошедшего вечером третьего мая, увеличилось до 26. По данным Radio Fоrmula, в одной из больниц Мехико от полученных травм скончалась 52-летняя женщина.

Согласно данным, опубликованным в пятницу на специальном сайте городского правительства, сейчас в столичных медучреждениях остаются 34 человека, 52 были выписаны, 26 - скончались, пишет ТАСС. Ранее сообщалось о 25 погибших.

Напомним, пролет метромоста в районе станции "Оливос" на юге Мехико обрушился в тот момент, когда по нему следовал состав. В результате два вагона рухнули с высоты около 10 метров. Причиной трагедии стал дефект элементов конструкции. После аварии линия метрополитена, на которой находится станция "Оливос", была выведена из эксплуатации на неопределенный срок.