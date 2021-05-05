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05.05.2021 07:36
Рубрика: В мире

Число жертв при обрушении метромоста в Мехико выросло до 25

Число жертв обрушения пролета метромоста в столице Мексики увеличилось до 25, проинформировали в прокуратуре мегаполиса. Ранее сообщалось о 23 погибших.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В числе жертв оказался 13-летний ребенок. Погибших опознали родственники, пишет ТАСС. В связи с трагедией в стране был объявлен трехдневный национальный траур.

Пролет метромоста в районе станции "Оливос" на юге Мехико обрушился вечером 3 мая, когда по нему следовал поезд. Два вагона рухнули с высоты около десяти метров, десятки пассажиров пострадали, более 25 человек до сих пор остаются в больницах.

Власти города объявили о начале расследования и проверке всей 12-й линии метрополитена, где произошла катастрофа.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика РГ-Видео

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