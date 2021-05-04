Число госпитализированных после обрушения метромоста в Мехико выросло до 79

Количество людей, доставленных в больницы после обрушения метромоста в Мехико, увеличилось до 79. Об этом сообщается в микроблоге департамента столицы Мексики по интегральному управлению рисками и гражданской защите в Twitter.

Ранее сообщалось о 23 погибших и 65 госпитализированных с травмами. В обновленном списке пострадавших значатся 79 человек, включая как минимум трех несовершеннолетних.

Катастрофа произошла в понедельник в 22.25 по местному времени в районе станции "Оливос" на юге Мехико. Метромост обрушился в тот момент, когда по нему шел состав, и два вагона с пассажирами упали с высоты примерно десять метров. Люди оказались заблокированы в вагонах.

Поиск выживших продолжался порядка шести часов, после чего спасательная операция завершилась и завалы начала расчищать спецтехника. Ожидается, что данные работы могут продлиться не менее суток. При этом тела некоторых погибших все еще остаются в искореженных вагонах.

Власти города объявили о начале расследования и проверке всей 12-й линии метрополитена, где произошла катастрофа.