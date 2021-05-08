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08.05.2021 02:36
Рубрика: Экономика

Эксперт напомнил о риске потерять деньги даже в надежном банке

Специалист по банковскому сектору Сергей Григорян напомнил россиянам, что банковские вклады застрахованы на определенную сумму. Если с кредитным учреждением что-то произойдет, вам выплатят только 1,4 миллиона рублей. И не важно, в какой валюте вы храните свои сбережения.

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Доллары и евро, например, пересчитают в рубли. Допустим, у вас на карте 500 тысяч рублей. На отдельный счет вы положили 700 тысяч рублей, а пять тысяч долларов (примерно 370 тысяч рублей) находятся на валютном вкладе.

Если у банка возникнут проблемы - вам вместо 1,57 миллиона выплатят только 1,4 миллиона. Важно понимать это. Если речь идет об инвестпродуктах, то тут есть риск потерять все. Ни одна, даже самая надежная структура, не застрахована от обвала рынков. А деньги, хранящиеся на брокерских счетах, не страхуются, цитирует Григоряна агентство "Прайм".

Ранее финансист Егор Клопенко посоветовал россиянам покупать доллары. По его словам, цена нефти летом будет в диапазоне 60-70 долларов за баррель, что хорошо для рубля. Американская валюта вряд ли упадет ниже 70 рублей. А вот подорожать может. В случае нового витка напряженности между США и Россией прогнозируемый диапазон для доллара 75-85 рублей. "А если геополитические противоречия приведут к еще большим санкциям, то рубль может подешеветь еще и больше", - подчеркнул эксперт.

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