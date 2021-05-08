Эксперты оценили перспективы кроссвэна Kia Carnival в России

Компания Kia выкатила в России очередную новинку - кроссвэн Carnival четвертого поколения, который уже снискал популярность у себя на родине. У нас же такие автомобили особым спросом не пользуются, однако новый Carnival вполне может стать исключением.

Для бизнеса и для семьи

Компания Kia, которая вот уже многие годы является лидером среди иномарок на российском авторынке, продолжает осваивать новые для себя сегменты. Недавно в нашей стране начались продажи нового кроссвэна Kia Carnival, представленного в Корее еще прошлым летом.

В российском офисе Kia рассчитывают, что новинка вызовет интерес у клиентов с семьями в больших городах и у бизнес-клиентов. Кроссвэн отвечает на запрос тех потребителей, которым нужен вместительный автомобиль с разными опциями складывания/перемещения сидений, обладающий высоким уровнем комфорта для дальних поездок и приспособленный для эксплуатации в городе и за его пределами.

По словам бренд-директора KIA ГК "АвтоСпецЦентр" Заура Цохолова, целевая аудитория Kia Carnival - семьи с детьми, молодые люди, которые любят путешествовать большой компанией, а также деловые люди, использующие автомобиль как мобильный офис.

"Прежде всего, это "добротный" семейный автомобиль, который позволяет с комфортом перевезти 7-8 человек, как на короткие расстояния, так и в длительных путешествиях. Это машина для тех, кто, желая получить семиместные версии легковых автомобилей, был "вынужден" обращать внимание на кроссоверы, при этом, не имея потребностей в полном приводе и высоком дорожном просвете. При общении с нашими клиентами мы понимаем, что часто Carnival рассматривается в качестве второго автомобиля для большой семьи", - констатирует руководитель отдела продаж "Прагматика Василеостровский" Илья Веретенников.

Престижный выбор

Фото: Пресс-служба Kia.

На российском рынке Kia Carnival предлагается в пяти комплектациях - Comfort, Luxe, Prestige, Premium, Premium+ - по цене от 2 млн 600 тыс. рублей до 3 млн 580 тыс. рублей. При этом топовая версия Premium+ предусматривает только семиместную компоновку салона - с двумя раздельными креслами повышенной комфортности на втором ряду.

В остальных комплектациях новый кроссвэн имеет восьмиместную компоновку - с тремя раздельными сиденьями второго ряда, которые могут быть установлены как по ходу движения, так и против хода. Стоит отметить, что по сравнению с предшественником габаритная длина Kia Carnival четвертого поколения, разработанного на той же платформе, что и новый Kia Sorento, увеличилась на 40 мм (до 5155 мм), задний свес - на 30 мм (до 1130 мм).

Новый кроссвэн от Kia доступен российским покупателям с 3,5-литровым бензиновым (249 л.с.) и 2,2-литровым дизельным (199 л.с.) двигателями, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и приводом на переднюю ось. Как ожидают в Kia, одной из самых популярных станет версия Prestige с дизельным двигателем, однако учитывая, что для марки это новый сегмент и сама модель находится на пересечении аудиторий минивэнов и кроссоверов, реальная картина спроса может отличаться.

"По моему мнению, наиболее востребована будет дизельная версия с кожаным салоном (стартует с комплектации Prestige). Данную модификацию я считаю оптимальной с точки зрения соотношения практичности, топливной экономичности и премиальности", - говорит Заур Цохолов.

Самыми популярными у первых покупателей Kia Carnival стали версии Premium и Premium+, подтверждает Илья Веретенников. По его оценкам, на комплектации с дизельным двигателем придется около 90% реализации кроссвэна. Этот мотор уже зарекомендовал себя на Kia Sorento как надежный, тяговитый и очень экономичный. К тому же дизельный двигатель, как и бензиновый, оснащается классической автоматической коробкой передач.

Конкурентов нет, а спрос есть?

Фото: Пресс-служба Kia.

Что касается конкурентов кроссвэна Carnival на российском рынке, в самой компании Kia заявляют, что прямых соперников у модели нет. Однако среди автомобилей, которые потенциальные покупатели Carnival будут рассматривать в качестве альтернативы, могут быть как минивэны, построенные на базе коммерческих автомобилей (Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer, Mercedes-Benz V-class, Volkswagen Multivan), так и большие семиместные кроссоверы (классы D-SUV и E-SUV), а также Toyota Alphard.

"Такое бывает нечасто, но ввиду невысокой популярности сегмента прямых конкурентов среди семиместных минивэнов у новинки, действительно, практически нет. Есть более "фургоноподобные" соплатформенники от концерна Stellantis (Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer и Opel Zafira Life), немолодой Hyundai H-1, более дорогие Volkswagen Caravelle/Multivan, малоизвестный GAC GN8 и ориентированный на премиум-сегмент Toyota Alphard. Каждый из них имеет свои сильные стороны, но побороться с Carnival едва ли способен - преимуществ у новинки намного больше", - рассуждает руководитель проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антон Серков.

Как отмечает Заур Цохолов, в отличие от конкурентов новый Kia Carnival изначально делали не столько как "вэн", а как "кроссвэн". Это отображается в высоком дорожном просвете в 182 мм и дизайне кузова. Также по сравнению с конкурентами прайс на новинку более демократичен. Современные и высокотехнологичные опции (активный круиз-контроль, системы автоматического торможения, камеры кругового обзора, светодиодные фары и прочее) позволит Kia Carnival занять свою рыночную нишу, хотя он, естественно, не является объемообразующей моделью для Kia.

Действительно, сегмент MPV сегодня занимает менее 1% российского авторынка. Однако с учетом отсутствия прямых конкурентов, Kia Carnival вполне имеет шансы на успех, тем более что эта модель многие годы продается у нас серыми дилерами, причем по более высоким ценам. Стоимость же кроссвэна в официальных прайс-листах удалось сдержать благодаря локализации производства на калининградском заводе "Автотор".

Как считает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, Kia Carnival - это определенный прорыв, так как ранее аналога такому автомобилю, сочетающему характеристики кроссовера и минивэна, на рынке не было. Безусловно, единственная подобная модель в линейке бренда привлечет дополнительных покупателей и поможет увеличить продажи Kia в России. Простимулирует спрос на новинку и то, что многие автомобилисты сегодня присматриваются к возможности путешествия летом на машине по стране, а для этой цели Kia Carnival - наилучшее решение.

"Семейный минивэн в наше время становится нишевым явлением, и говорить о значимой доле в объеме продаж марки будет опрометчиво. Сотня-другая машин в месяц - это уже успех, и Carnival без труда сможет осилить такие объемы. Несмотря на то, что модель отсутствовала на российском рынке около 10 лет, стан её поклонников весьма существенен", - резюмирует Антон Серков.