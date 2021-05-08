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Рубрика: В мире

Гейтс назвал вакцины величайшим научным достижением человечества

Билл Гейтс. Фото: Getty Images via AFP Билл Гейтс. Фото: Getty Images via AFP
Билл Гейтс. Фото: Getty Images via AFP

Вакцины являются величайшим научным достижением в истории человечества. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью газете Handelsblatt. Так он ответил на вопрос о том, что, по его мнению, относится к трем важнейшим инновациям.

Фото: THOMAS KIENZLE / AFP
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"В свете того, через что мы прошли в прошлом году, я должен прежде всего сказать - вакцины. Вакцины против COVID-19 дали нам большую надежду на то, что в этом году мы преодолеем пандемию", - цитирует Гейтса ТАСС. По его словам, никогда еще ученые за такой короткий срок не создавали эффективную вакцину. Он также напомнил, что вакцины помогли человечеству справиться со многими болезнями.

На втором месте основатель Microsoft расположил изобретение микропроцессора. Гейтс отметил, что является большим фанатом микропроцессора, который сделал возможным появление персонального компьютер и привел к революции в информатике, а также запустил впечатляющую волну инноваций за последние 50 лет. Замыкает тройку величайших изобретений, по мнению Гейтса, "Зеленая революция". Это комплекс изменений в сельском хозяйстве, который привел к значительному увеличению объема мировой сельхозпродукции.

В марте этого года Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса. По его мнению, это произойдет не ранее 2022-го года. Угроза будет окончательно устранена только после того, как весь мир получит вакцину от коронавируса.

В мире США Билл Гейтс Вакцинация от коронавируса

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