Как изменятся ставки по кредитам этим летом

О том, как сильно могут подняться ставки по кредитам и о других факторах влияния на политику банков, рассказали "Российской газете" представители трех рейтинговых агентств.

Ольга Ульянова, вице-президент - старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's:

- Мы ожидаем, что ставки по потребительским кредитам более заметно развернутся вверх (и это уже происходит), чем ставки по ипотеке. Во-первых, необеспеченные потребительские кредиты более рискованы для банков. Во-вторых, ставки по ним в принципе существенно выше, и условия гибче, что оставляет банкам возможность для маневра.

В ипотеке же наблюдается все более жесткая борьба за платежеспособных клиентов, поскольку основная часть таких клиентов ипотеку уже получила. Поэтому банки скорее снизят требования к ипотечным заемщикам, чем существенно поднимут ипотечные ставки в ближайшие месяцы.

Таким образом, можно ожидать, что средние ставки по потребительским кредитам поднимутся в ближайшие месяцы на 1-1,5 процентных пункта, даже обгоняя ключевую ставку, как бы предвосхищая ее будущие поступательные движения вверх. А вот повышение ставок по ипотечным кредитам будет более умеренным, что, впрочем, вряд ли позволит разогнать темпы роста ипотечного портфеля в целом по сектору до уровня свыше 20% за год, который мы наблюдали в прошлом году. В текущем году темпы роста ипотеки в банковском секторе замедлятся примерно до 15%.

Одновременно мы ожидаем, что ускорятся темпы роста портфеля потребительских кредитов, что, учитывая недавний провал в реальных доходах домохозяйств и их стагнацию на более длинном историческом горизонте, начиная с 2014 года, возможно, приведет к повышению кредитной нагрузки на граждан. Недавно анонсированные меры регулятора по повышению с 1 июля 2021 года требований к капиталу банков, выдающих наиболее рискованные, с точки зрения ставки и кредитной нагрузки на заемщика, потребительские кредиты, как раз призваны охладить опасный рост в секторе необеспеченного кредитования.

Анатолий Перфильев, младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА":

- Рост ключевой ставки предполагает увеличение стоимости кредитования регулятором банковского сектора. Кредитные организации будут реагировать соразмерным повышением процентных ставок по кредитным продуктам для сохранения процентной маржи. Не стоит ожидать резкого роста, поскольку банкам необходимо поддерживать спрос на кредиты в условиях изменения рыночной конъюнктуры и снижения реальных доходов населения.

Александр Проклов, старший управляющий директор рейтингового агентства НКР:

- Ставки по вкладам и кредитам покажут некоторый рост, сопоставимый с недавним величиной повышения ключевой ставки ЦБ. Ставки по кредитам населению также будут незначительно повышаться в ответ на рост ключевой ставки, но вряд ли это скажется на темпах роста кредитования населения, поскольку ограничителем тут выступает уже и так достаточно существенно выросшая за последний год закредитованность граждан, которая является предметом беспокойства Банка России.