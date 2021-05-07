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Текст:   Василий Кошкин 
09:35 07.05.2021

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк с 7 мая повысил ставки по ипотечным кредитам. Это коснется как квартир в новостройках, так и вторичного жилья, сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Повышение ставок составит 0,4 процентного пункта. Таким образом, минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет 8%, на вторичном рынке - 8,1%.

Фото: iStock
Аналитики ожидают роста ставок по ипотеке до 9-10% и разворот цен на жилье

"Для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения - 90 дней после положительного решения банка", - цитирует ТАСС сообщение банка.

В марте-апреле Банк России для борьбы с инфляцией повысил ключевую ставку на 0,75% и дал ясный сигнал о ее дальнейшем повышении до конца года. Кроме того, регулятор анонсировал ужесточение требований к ипотеке с низким первоначальным взносом (от 15% до 20%), рассчитывая тем самым ограничить кредитование наиболее закредитованных заемщиков.

Эксперты прогнозируют рост ставок по ипотеке. Так, управляющий директор "Открытие Research" банка "Открытие" Константин Енин считает, что до конца года ставки на новостройки могут колебаться в пределах 7,5-8,5%, а на "вторичку" могут подняться до 9-10%.

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