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05.05.2021 14:20
Рубрика: Экономика

Аналитики ожидают роста ставок по ипотеке до 9-10% и разворот цен на жилье

Текст: Игорь Зубков
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

До конца года ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5-8,5%, а на "вторичку" могут подняться до 9-10%, прогнозирует управляющий директор "Открытие Research" банка "Открытие" Константин Енин.

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Повышение ипотечной ставки сделает неизбежным рост ежемесячного платежа, а это может привести к снижению спроса или цен. По примерным расчетам "Открытие Research", повышение ставки на 1 процентный пункт увеличивает размер ежемесячного платежа примерно на 8%.

В марте-апреле Банк России для борьбы с инфляцией повысил ключевую ставку на 0,75% и дал ясный сигнал о ее дальнейшем повышении до конца года. Кроме того, Банк России анонсировал ужесточение требований к ипотеке с низким первоначальным взносом (от 15% до 20%), рассчитывая тем самым ограничить кредитование наиболее закредитованных заемщиков.

По данным Банка России и ДОМ.РФ, в феврале средние ставки ипотеки оставались вблизи исторических минимумов - 5,9% на новостройки и 7,9% на вторичное жилье. Пока повышение ключевой ставки не отразилось на рынке жилья. На первичном рынке до 1 июля действует льготная ипотека по ставке не более 6,5%. Завершение этой программы или ее трансформация в целевое субсидирование "не перегретых" регионов (Банк России предлагает ограничить программу 24 регионами) окажет на рынок большее влияние, чем рост ключевой ставки, ожидают в "Открытие Research". В преддверии ее завершения, по аналогии с ситуацией 2018-2019 годов, может произойти всплеск спроса из-за покупателей, стремящихся зафиксировать низкие ипотечные ставки.

Как отмечают в "Открытие Research", в апреле рынок жилья начал проявлять признаки равновесия - замедлился месячный прирост цен, ранее подогреваемый льготной ипотекой. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в апреле средние цены реализации новостроек в России выросли всего на 0,6% к марту, тогда как в марте они выросли на 2,5% по сравнению с февралем.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Кроме того, аналитики считают исчерпанным инвестиционный мотив приобретения квартир (для перепродажи или сдачи в аренду). Основная масса клиентов, "перекладывающих" деньги в квадратные метры из-за снижения ставок по депозитам, уже закрыла сделки. Цикл быстрого подорожания жилья завершен, и покупка новостроек больше не является эффективным инвестиционным инструментом, особенно с учетом по-прежнему низких арендных ставок.

Как ранее сообщал Банк России, доля инвестиционного спроса на первичном рынке жилья (по площади квартир) в январе-ноябре 2020 года составляла 9-10%.

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