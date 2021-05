Манижа объяснила, зачем поменяла строчку в песне Russian Woman

Приятно, что за номером Манижи очень внимательно следили журналисты в зрительном зале. Настолько внимательно, что даже заметили изменение в тексте ее песни "Русская женщина". О чем и спросили ее чуть позже, на пресс-конференции.

- Да, - рассказала Манижа, - я немного поменяла слова. Вместо "You're strong enough to bounce against the wall" (то есть - "Вы достаточно сильны, чтобы отскакивать от стены") теперь пою: "You're strong enough to break the wall" ("Вы достаточно сильны, чтобы сломать стену").

То есть певица добавила в текст еще больше энергетики и веры в себя и своих слушателей.

Любопытно, на что обратили внимание в ходе репетиции сотрудники оргкомитета и пресс-службы "Евровидения".

Во-первых, на то, что ее "постановка включала гигантское скользящее платье, графический фон с изображением сотен русских женщин и пиротехнику в виде огромных струй пламени!" А еще на то, что "Манижа является послом ООН по делам беженцев… а вслед за ней на репетицию вышел представитель Швеции Туссе, который как раз и прибыл в эту страну когда-то в качестве ребенка-беженца из Конго-Киншасы…"

Да, на "Евровидении"-2021 мелочей не бывает: организаторы и европейские журналисты обращают внимание буквально на все…