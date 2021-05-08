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08.05.2021 23:37
Рубрика: Культура

Манижа объяснила, зачем поменяла строчку в песне Russian Woman

Текст: Александр Алексеев
В субботу утром, в 10.00 по среднеевропейскому времени (то есть в 12.00 по Москве) российская певица вышла на первую костюмированную репетицию перед выступлением на "Евровидении". Причем, появилась на сцене Ahoy Arena третьей, как это ей предстоит сделать и в Первом полуфинале 18 мая…

Приятно, что за номером Манижи очень внимательно следили журналисты в зрительном зале. Настолько внимательно, что даже заметили изменение в тексте ее песни "Русская женщина". О чем и спросили ее чуть позже, на пресс-конференции.

Фото: Кадр YouYube
Манижа объяснила выбор своего наряда для "Евровидения"

- Да, - рассказала Манижа, - я немного поменяла слова. Вместо "You're strong enough to bounce against the wall" (то есть - "Вы достаточно сильны, чтобы отскакивать от стены") теперь пою: "You're strong enough to break the wall" ("Вы достаточно сильны, чтобы сломать стену").

То есть певица добавила в текст еще больше энергетики и веры в себя и своих слушателей.

Любопытно, на что обратили внимание в ходе репетиции сотрудники оргкомитета и пресс-службы "Евровидения".

Фото: скриншот с www.youtube.com
Накануне "Евровидения" Манижа выпустила новый клип "Держи меня, земля"

Во-первых, на то, что ее "постановка включала гигантское скользящее платье, графический фон с изображением сотен русских женщин и пиротехнику в виде огромных струй пламени!" А еще на то, что "Манижа является послом ООН по делам беженцев… а вслед за ней на репетицию вышел представитель Швеции Туссе, который как раз и прибыл в эту страну когда-то в качестве ребенка-беженца из Конго-Киншасы…"

Да, на "Евровидении"-2021 мелочей не бывает: организаторы и европейские журналисты обращают внимание буквально на все…

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021" Музыка с Александром Алексеевым

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