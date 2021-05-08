Минюст США подготовил новые меры по ужесточению контроля за оборотом оружия

Министерство юстиции США озвучило в пятницу новые меры, направленные на ужесточение контроля за оборотом самодельного огнестрельного оружия. Отмечается, что данная инициатива впервые с 1968 года обновит определение огнестрельного оружия и связанных с ним элементов.

"Предлагаемая мера поможет закрыть нормативную лазейку, связанную с несерийным огнестрельным оружием частного производства, которое все чаще находят на местах преступлений по всей стране", - цитирует сообщение ТАСС. В минюсте отмечают, что в США нередко немаркированное огнестрельное оружие собирают из наборов деталей, которые продают без предварительной проверки биографии покупателя. В результате такое оружие легко приобретают преступники.

Новая мера обяжет продавцов подобных наборов проводить проверку прошлого покупателя, что должно предотвратить покупку оружия теми, кому его иметь запрещено. Кроме того, производители будут обязаны указывать серийный номер на ствольной коробке, благодаря чему полиции будет легче отследить самостоятельно собранное оружие. По данным ведомства с 2016 по 2020 годы в местах совершения преступлений было обнаружено более 23 тысяч единиц огнестрельного оружия без серийного номера.

Ранее президент США Джо Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием. По словам хозяина Белого дома, он пытается реализовать реформы, которые соответствуют здравому смыслу, и не успокоится, пока это не будет сделано.