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17.04.2021 02:28
Рубрика: В мире

Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием в США

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Президент США Джо Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием. Об этом он заявил после того, как в пятницу бывший служащий компании FedEx убил восемь человек в здании компании в Индианаполисе.

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По словам хозяина Белого дома, он пытается реализовать реформы, которые соответствуют здравому смыслу, и не успокоится, пока это не будет сделано. "Люди, которые владеют пистолетами, оружием, они поддерживают проверку биографии покупателей… Кому нужно оружие, которое может вмещать 100 или 40 патронов?" - цитирует РИА Новости Байдена. Де-факто попытки реформы ношения оружия, которое гарантировано конституцией, проваливаются из-за оппозиции оружейного лобби и республиканцев в сенате.

Напомним, седьмого апреля администрация Байдена объявила о разработке мер, ужесточающих регулирование в сфере оборота оружия. Отмечалось, что президент намерен "сократить все виды насилия с применением огнестрельного оружия" не дожидаясь одобрения соответствующих законопроектов конгрессом. В планах: борьба с пистолетами, которые можно купить в виде деталей и собрать самому, ужесточение продажи некоторых видов прикладов, а также наделение судов и полиции полномочиями, позволяющими изымать оружие у тех граждан, которые могут представлять опасность для других жителей.

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