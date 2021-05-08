Один из кроссоверов Geely уйдет из России

"Ветеран" линейки Geely - кроссовер Emgrand X7 - в этом году покинет российский рынок. Это произойдет после того, как дилеры марки распродадут последние экземпляры модели. Об этом сообщают "Китайские автомобили".

В настоящее время машину предлагают только в одной комплектации - как обычно и бывает, самой дорогой. Кроссовер с 2-литровым атмосферным мотором и 6-диапазонным "автоматом" стоит 1 434 990 рублей. Между тем, еще в начале 2021 года покупателям были доступны более дешевая версия с тем же агрегатом и две комплектации с двигателем 1.8 и МКП.

Источник отмечает, что завершение продаж Emgrand X7 косвенно подтверждает презентация, подготовленная в апреле представительством бренда. В ней на слайде "Модельный ряд 2021" "икс седьмой" уже отсутствует. В списке есть кроссоверы Coolray, Atlas и Tugella, а также "Мягкий гибрид", появление которого ранее анонсировали в компании.

Emgrand X7 продавали в России с 2015 года. За это время модель успела обновиться и разойтись тиражом более 10,5 тысячи штук.