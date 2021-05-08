Политики выразили соболезнования в связи со смертью Лигачева

Коллеги-политики выразили соболезнования по поводу смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева, который скончался на 101-м году жизни.

Лидер партии Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале подчеркнул, что Лигачев внес неоценимый вклад в восстановление компартии. Он напомнил, что Лигачев был членом Политбюро ЦК КПСС, членом ЦК КПРФ до 2013 года. "Смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну, - написал Зюганов. - Его знаменитое "Борис, ты не прав" нашло отклик в сердцах миллионов".

В комментарии ТАСС политик добавил, что Лигачев посвятил свою жизнь служению трудовому народу. "Он сделал для страны исключительно много. Прежде всего, очень активно и энергично работал в Сибири", - сказал Зюганов, напомнив, что Лигачев стоял у истоков создания Новосибирского Академгородка. Среди его заслуг он также назвал преобразование Томска и области в целом.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил соболезнования от лица партии. В своем Telegram-канале он назвал Лигачева "честным коммунистом". "Он хотел спасти нашу страну в критический период, - отметил парламентарий - Его уход - большая утрата".