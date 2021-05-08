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08.05.2021 12:28
Рубрика: В мире

Посол России возложил венки к мемориалу в берлинском районе Панков

Текст: Екатерина Забродина
В субботу, 8 мая, в Берлине началась серия памятных мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине Победы. Утром посол России в Германии Сергей Нечаев пришел к советскому военному мемориалу в берлинском районе Панков (официально он носит название Кладбище-памятник воинам Советской армии в народном парке Шёнхольцер-Хайде). Сергей Нечаев и его коллеги из стран СНГ - Армении, Беларуси, Казахстана - возложили венки к памятнику "Родина-мать". Жители Берлина также приносили к мемориалу цветы. Трансляция мероприятия опубликована на сайте российской дипмиссии.

Как известно, именно 8 мая в Германии отмечается День освобождения от национал-социализма, а в странах ЕС считается днем окончания Второй мировой войны. Как передает с места событий РИА Новости, венки также были возложены от администрации района Берлин-Панков, от партии "Левые" и от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями.

Фото: Константин Завражин / РГ
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Сергей Нечаев подтвердил, что трудоемкий и длительный процесс идентификации останков советских воинов в Германии будет продолжен. Его ведет историко-мемориальная группа министерства обороны, которая работает в посольстве и поддерживает контакты с местными властями, с Международным Красным Крестом и с поисковыми бригадами волонтеров - как российских, так и немецких. "РГ" также рассказывала о совместном российско-германском проекте по оцифровке данных о военнопленных и погибших в нацистских концлагерях советских гражданах, о котором также упомянул глава российской дипмиссии.

Напомним, мемориал в районе Панков, занимающий около 30 тысяч квадратных метров, был создан в 1947-1949 годах. Это один из трех главных советских мемориалов в немецкой столице наряду с объектами в Трептов-парке и Тиргартене. На его территории захоронены останки более 13 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Всего в ходе штурма Берлина сложили головы около 80 тысяч красноармейцев.

В мире Европа Германия День Победы

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