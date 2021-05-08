Стала известна дата похорон Егора Лигачева

Бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 11 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении ушедшего из жизни политика.

"Егора Лигачева похоронят на Троекуровском кладбище во вторник", - сказал собеседник агентства, знакомый с пожеланиями близких Лигачева.

Как ранее сообщалось, известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС (1983-1990) скончался в Москве на 101-м году жизни. Он знаменит в том числе фразой, сказанной Борису Ельцину: "Борис, ты не прав".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выражая соболезнования близким политика, выразил уверенность, что эта фраза нашла отклик в сердцах миллионов людей. Лигачев, по его словам, внес неоценимый вклад в восстановление компартии. Он был смелым и принципиальным человеком, считает Зюганов.