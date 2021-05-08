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08.05.2021 23:01
Рубрика: Общество

Стала известна дата похорон Егора Лигачева

Текст: Татьяна Замахина

Бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 11 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении ушедшего из жизни политика.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
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"Егора Лигачева похоронят на Троекуровском кладбище во вторник", - сказал собеседник агентства, знакомый с пожеланиями близких Лигачева.

Как ранее сообщалось, известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС (1983-1990) скончался в Москве на 101-м году жизни. Он знаменит в том числе фразой, сказанной Борису Ельцину: "Борис, ты не прав".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выражая соболезнования близким политика, выразил уверенность, что эта фраза нашла отклик в сердцах миллионов людей. Лигачев, по его словам, внес неоценимый вклад в восстановление компартии. Он был смелым и принципиальным человеком, считает Зюганов.

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