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08.05.2021 21:27
Рубрика: Общество

Тула встретила "Воинский эшелон"

Текст: Елена Шулепова (Тула)
В Тулу приехал агитационно-пропагандистский поезд "Воинский эшелон" в рамках акции Минобороны РФ "Мы - Армия страны, Мы - Армия народа", сообщили в правительстве Тульской области. Тула стала десятым городом, в котором побывал состав.
Фото: Пресс-служба правительства Тульской области Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
Фото: Пресс-служба правительства Тульской области

В этом году город-герой будет отмечать 80-летие обороны города от фашистов, и прибытие "Воинского эшелона" накануне Дня Победы - поистине символично. Осенью 1941 года а районе Московского вокзала шли ожесточенные бои - это был передний край обороны города. Танковая армия Гудериана не смогла прорвать оборону Тулы. Здесь же на вокзале установлен памятник защитникам города, и на вечную стоянку встал бронепоезд - участник боев. Сегодня в нем располагается музей.

Фото: Из архива "РГ"
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Несмотря на дождь, зарядивший с ночи, встречать эшелон пришли более сотни человек - в основном молодежь. Пока ждали поезд, было время заглянуть в армейскую палатку - по случаю дождя большие черные зонтики с надписью "Армия" пользовались большим спросом, - а также ознакомиться с выставкой современного вооружения, развернутой здесь же, на перроне, 106 дивизией ВДВ. Гранатометами и стрелковым оружием туляков не удивить: завтра на параде в городе-герое пройдут даже арктические "Панцири". Зато живой интерес и удивление вызвало снаряжение для подводного плавания. "Ничего удивительного, - пояснил представитель дивизии, - наши разведроты все могут".

"Воинский эшелон" прибыл минута в минуту по расписанию. Гостей встречали хлебом-солью. Поезд встал так удачно, что свободная платформа, предназначенная для выступления артистов Минобороны, оказалась как раз напротив сцены, сооруженной к встрече эшелона на вокзале. Официальная часть прошла между двумя сценами. А на соседнем пути - музеефицированный бронепоезд, вместе с прибывшим "Воинским эшелоном" на Московском вокзале в Туле получился настоящий музейный комплекс.

- Наш долг - помнить свою историю и защищать ее от тех, кто пытается исказить правду. И самый верный способ сохранить память - воспитать молодое поколение в традициях патриотизма. Акция "Мы - армия страны, мы - армия народа" - серьезный вклад в эту работу, - приветствовал гостей замгубернатора Сергей Егоров.

После кроткого митинга возложили венки и цветы к памятнику защитникам Тулы. А затем начался осмотр экспозиции "Воинского эшелона".

Фото: Пресс-служба правительства Тульской области

В этом поезде 17 вагонов, часть из которых - вроде тематических залов музея. На открытых платформах - образцы новейшей техники. Есть и вагон с экспозицией "Современная армия". Есть вагон, в котором рассказывается о военной истории страны. И такой, в котором демонстрируются трофеи из сирийского Алеппо. Один из вагонов-залов - "Борьба с невидимым врагом" - посвящен борьбе военных медиков с коронавирусной инфекций. А в другом - кино- и фотодокументы о том, как свергаются законные правительства невоенными средствами. Все очень наглядно: вот снимок процветающей страны, и рядом - то, что стало после иностранного вмешательства.

Эшелон стартовал 25 апреля в Москве. Железнодорожный состав проследует почти через всю страну - от Москвы до Владивостока, сделав 51 остановку. Общая протяженность маршрута - 74 километра.

Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
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