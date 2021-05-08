В День Победы движение в Москве ограничат

В День Победы на некоторых улицах Москвы будет ограничено движение. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По информации ведомства, перекроют центральные улицы, Звенигородское и Минское шоссе, участки Садового кольца. В центре и на северо-западе города изменятся маршруты наземного транспорта.

Временно изменится и режим работы некоторых станций метро. Так, с 5:30 до окончания парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку. Во время построения колонн военной техники может быть ограничен выход со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы, "Китай-город" в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.

С 5:30 до 22:00 на станции "Парк Победы" вестибюль №1 (выходы 1-5) будет работать только на выход, а вестибюль №2 (выход 6) - только на вход. С 22:00 до закрытия подземки первый вестибюль вернется к привычному режиму работы.

Подробная информация о планирующихся на столичных дорогах ограничениях опубликована на едином транспортном портале Москвы.