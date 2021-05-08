В Москве подскочил спрос на апартаменты

В столице растет интерес к апартаментам. Об этом "РГ" сообщил директор агентства элитной недвижимости Realtybook Виктор Тимофеев.

- Основная причина - новый законопроект, который должен приравнивать апартаменты к жилым помещениям. Планируется, что он должен вступить в силу к концу года, - объяснил эксперт. - Сейчас для тех, кто будет действовать быстро, есть шанс совершить удачное вложение, пока апартаменты дешевле квартир на 15-20 процентов.

Как только законопроект начнет работать, подчеркнул Тимофеев, цены на апартаменты подскочат и уравняются с жилыми помещениями.

Напомним, законопроект о правовом статусе апартаментов ранее был внесен в Госдуму.