Поиски пропавшего на Камчатке вертолета возобновят с рассветом

Поиски частного вертолета Ми-2, пропавшего на Камчатке, пока не дали результата. Их возобновят с наступлением рассвета, сообщили в региональном главке МЧС.

"Поиски производились силами спасателей Регионального поисково-спасательного бюро и работников предприятия, чей вертолет пропал со связи. На двух воздушных судах они обследовали маршрут, по которому следовал Ми-2", - пояснили в ведомстве.

Напомним, экипаж вертолета, вылетевшего с аэродрома Излучино в городе Елизово в район реки Островной, не вышел на связь в обозначенное время. На борту находились два человека. По предварительной информации, Ми-2 перевозил 200 килограммов груза.

Проверку по факту исчезновения воздушного судна начали сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ. По результатам будет дана оценка соблюдению правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.