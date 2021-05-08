Майские дожди в Петербурге побили полувековой рекорд

В Петербурге начало мая оказалось самым дождливым за последние пятьдесят лет. С 1 по 8 мая выпало 115 процентов от месячной нормы осадков, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, с начала месяца в городе выпало 53 миллиметра осадков, причем только утром 8 мая - 13 миллиметров. Причиной дождей стал циклон, пришедший из Европы. По оценкам Леуса, дождливая и холодная погода продержится в Северной столице до конца недели.

Уже в понедельник столбик термометра начнет повышаться. К середине следующей недели в городе потеплеет до плюс 20 градусов.