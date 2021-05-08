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08.05.2021 17:18
Рубрика: Происшествия

В Тюменскую область на тушение огня в лесах направили еще 100 авиапожарных

Текст: Юлия Санатина

Федеральная Авиалесоохрана направила 100 авиапожарных на тушение лесных возгораний в Тюменской области. Кроме того, по данным ведомства, на борьбу с огнем в регионе привлечены 50 авиапожарных из ХМАО и столько же - из Свердловской области.

Фото: iStock
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С просьбой об оказании помощи в подавлении очагов огня в Рослесхоз обратился губернатор Тюменской области. По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, первый лесной пожар в этом году возник в регионе 15 апреля. По данным на 8 мая, потушено уже более 140 лесных пожаров, продолжается тушение 18-ти на площади 8759 гектаров, в борьбе с огнем участвует более половины сил лесопожарных формирований региона. Причиной всех возгораний называют человеческий фактор.

В ближайшую неделю на всей территории Тюменской области прогнозируются максимальные риски возникновения пожаров: дефицит осадков и усиление ветра свыше 18 метров в секунду при температуре воздуха около 25 градусов. Огонь быстро распространяется по заболоченным территориям с обилием сухого камыша. Поэтому комиссия по ЧСиПБ Рослесхоза сегодня отметила необходимость введения режима ЧС в лесах на территории еще восьми районов.

Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области по 31 мая.

В то же время, как сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области, в Зауралье ситуация с природными пожарами стабилизируется, число возгораний идет на спад. Сил и средств достаточно, чтобы тушить пожары. Более того, сотрудники МЧС и жители региона помогают тушить лесной пожар в Тюменской области - на границе с Курганской. Местный оперштаб напоминает жителям Зауралья, что в области запрещено посещение лесов, сжигание мусора, сухой травы, разведение костров.

Справка "РГ"

По информации пресс-службы Рослесхоза, в период с 1 по 5 мая 2021 года на территории Республики Тыва, Омской, Новосибирской, Курганской, Тюменской областей ликвидировано 204 лесных пожара на площади более 10,8 тысячи гектаров.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область УрФО Курганская область Лесные пожары

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