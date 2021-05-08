Семь городских кроссоверов, которые переваривают тяжелое бездорожье

Распространено такое мнение, что с тяжелым бездорожьем по силу справиться лишь серьезным рамным внедорожникам с постоянным полным приводом, блокировкой дифференциалов и понижающим рядом передач. Однако практика показывает, что в своей тарелке на суровом "оффроуде" чувствуют себя также и некоторые легкие кроссоверы. В рейтинге "РГ" семь таких автомобилей с несущим кузовом, подключаемым полным приводом, без "понижайки" и "железных" блокировок.

Renault Duster

Важное преимущество французской модели - хорошея геометрическая проходимость. Автомобиль второго поколения в полноприводном исполнении имеет дорожный просвет 210 мм, а углы въезда и съезда составляют 30 и 33° соответственно, что очень неплохо по джиперским меркам.

Электромагнитную муфту здесь можно заблокировать принудительно, выбрав режим 4WD LOCK, который будет активен при езде на скорости до 80 км/ч. Что не менее ценно, муфту Duster сложно перегреть, а 6-ступенчатая "механика" имеет экстремально короткую первую передачу, которая является де факто альтернативой "понижайке".

В то же время по меркам внедорожников Renault Duster легок - снаряженная масса модификации с новым 1,3-литровым бензиновым турбомотором и "механикой" составляет лишь 1408 кг. Кроме того, в портфолио модели есть также подходящая для проселка тяговитая дизельная версия (1,6-литровый 109-сильный турбодизель сочетается с 6-ступенчатой "механикой"). Такой дизельный SUV - настоящая редкость в этом сегменте.

Jeep Renegade

Еще один король кроссоверов, имеющих допуск на серьезное бездорожье - Jeep Renegade. Этот "американец" даже выглядит как компактный "рамник". Тем не менее, кузов здесь несущий, "умная" электроника Selec-Terrain настраивает противобуксовочнуюю систему на движение по различным типам покрытия, а трансмиссия Active Drive в упрощенном виде позаимствована у старшего SUV Cherokee.

Речь идет о многодисковой муфте с возможностью ее принудительной блокировки. Базовая связка 1,4-литрового 170-сильного бензинового турбомотора и 9-диапазонного "автомата" хорошо подходит для "оффроуда".

Jaguar E-Pace

Фото: Пресс-служба Jaguar.

Британский беби-кроссовер даром что выглядит как конфетка, может быть на ты даже с тяжелым бездорожьем. Секрет кроется в сочетании тяговитых бензиновых и дизельных турбоагрегатов с эффективными трансмиссиями. Скажем, 2-литровый 180-сильный турбодизель выдает пиковые 430 Нм уже при 1750 об/мин. Геометрическая проходимость у маленького Jaguar достойная (плоское днище, передний и задний свесы - короткие, 882 и 832 мм соответственно, а клиренс - 204 мм).

Полноприводная трансмиссия здесь эффективная и оперативная, а технология распределения тяги Torque Vectoring имитируют межколесные блокировки, улучшая курсовую устойчивость на асфальте и помогая справиться с диагональным вывешиванием. Более того, топовые версии "британца" (а именно дизельный D240 и бензиновый P300) уже штатно оснащаются полноприводной трансмиссией Active Driveline, у которой вместо заднего дифференциала применены две многодисковые муфты и активное управление вектором тяги.

В то же время система JaguarDrive Control с алгоритмами Normal, Eco, Dynamic и Rain, Ice и Snow адаптирует кроссовер к движению по разным покрытиям и в различной манере. Или, скажем, система адаптации к дорожным условиям All Surface Progress Control работает здесь как круиз-контроль на низких скоростях, улучшая управляемость при движении по скользким поверхностям.

Subaru Forester

Фото: Пресс-служба Subaru.

После плановой модернизации японский SUV сохранил несущий кузов, убедительные 220 мм клиренса, но из-за увеличения межосевого расстояния на 30 мм (до 2670 мм) геометрическая проходимость хоть и пострадала, но весьма не сильно.

Угол въезда уменьшился составляет 20,1° и 20,2° для 17-дюймовых и 18-дюймовых колес соответственно. 2-литровый (150 л.с.) и 2,5-литровый (185 л.с.) оппозитные бензиновые "атмосферники" отличаются хорошей тяговитостью.

Фирменный симметричный полный привод с подключаемой с помощью муфты задней осью и электронный внедорожный ассистент X-Mode (с режимами Snow/Dirt и Deep Snow/Mud и интегрированным помощником на спуске) позволяют чувствовать себя уверенно даже на сложных участках "оффроуда". Хотя принудительных блокировок муфты для Forester не предусмотрено, электроника умело жонглируют тягой, а система стабилизации VDC прикусывает буксующие колеса, успешно борясь с диагональным вывешиванием.

Volkswagen Tiguan

В семействе кроссоверов Volkswagen тоже имеется боец внедорожного фронта. Речь идет о заточенном на езду в том числе и вне асфальта SUV Tiguan c пакетом Offroad.

Такой автомобиль отличается углом въезда, увеличенным с 18 до 26° за счет применения скошенного переднего бампера. От земли до "внедорожного" бампера - 260 мм против 230 мм у стандартного. Клиренс составляет 200 мм.

Полноприводный потенциал формируют подключаемый полный привод 4Motion с выносливой муфтой Haldex и электронная имитация межколесных блокировок с возможностью тасовать предустановки "Дорожный", "Снег", "Внедорожный" и "Внедорожный индивидуальный" шайбой на центральном тоннеле.

Все двигатели сочетаются с выносливыми преселективными "роботами". Во всех случаях трансмиссия 4Motion также оперативно подключает задние колеса, не давая "передку" закопаться.

Lada Niva Travel

Обновленный компактный вазовский кроссовер отныне называется Lada Niva Travel, однако фактически отличий от прежней Chevrolet Niva очень немного. Главное, что внедорожным потенциалом не пришлось жертвовать.

Достойная геометрическая проходимость, обвес из неокрашенного пластика, штатный шноркель, колеса с внедорожными покрышками и две проушины, выглядывающие из вырезов в переднем бампере не зря намекают на внедорожные качества.

Несмотря на то, что кузов здесь несущий, а безальтернативный 1,7-литровый 80-сильный бензиновый мотор не поражает воображение производительностью, этот SUV - свой на бездорожье за счет раздаточной коробкой с понижающим рядом и блокировкой межосевого дифференциала.

Плюс - энергоемкость длинноходной подвески здесь высочайшая. Двухрычажка спереди и задний мост сзади также выносливые, заточенные на езду по суровому бездорожью.

Mitsubishi Outlander

Обновленная версия японского SUV третьего поколения хорошо подходит для преодоления бездорожья, оставаясь классическим кроссовером с несущим кузовом.

Автомобиль, выпускаемый в режиме промсборки на заводе в Калуге, предлагается с линейкой из трех бензиновых моторов (146, 167 и 230 л.с.). Коробка передач двух младших версий - вариаторная, топовый же вариант идет с 6-диапазонным автоматом. Соответственно, на бездорожье он самый предпочтительный, хотя вариатор здесь тоже "закаленный", но автомат есть автомат. Система выбора режимов движения позволяет тасовать алгоритмы "Эко" "Снег", "Песок" и "Гравий".

Но самое главное, что все Outlander 2021 модельного года штатно оснащаются системой S-AWC. Ее главная функция - ювелирно перераспределять момент между колесами правого и левого бортов при помощи тормозных механизмов. При этом, разумеется, "прикусывание" буксующих колес синхронизируется с перераспределением тяги между осями с возможностью блокировки электромагнитной муфты. В результате Mitsubishi Outlander может дать фору на бездорожье даже на первый взгляд гораздо более серьезным SUV.