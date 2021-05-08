Составлен список самых важных автомобилей для разных стран

Главной машиной для США является Ford Model T. И дело не только в том, что с появлением этой модели внедрили технологию массового производства автомобилей на движущемся конвейере, но и в том, что это была первая машина, доступная небогатым слоям населения - сначала в Штатах, затем в других странах мира. В 1908-1927 гг. выпустили 15 млн "Фордов Т", до сих пор это один из самых высоких показателей в истории мирового автопрома. Неслучайно модели в 1999 году присвоили титул "Автомобиля XX столетия", пишет Autocar.

Для ФРГ самой значимой моделью является Volkswagen Beetle (Жук). Разработанный по распоряжению Адольфа Гитлера, а затем после войны спасенный от забвения проект народного автомобиля на время стал главной опорой автопрома Германии. Эта модель приобрела статус культовой благодаря сочетанию дешевизны, простоты и надежности. В США в 60-е годы Beetle стал еще и одной из поп-икон движения хиппи. В Германии "Жуки" производили в 1946-1972 гг., но и в разные периоды его делали и во множестве других стран. Последний оригинальный Beetle выпущен в 2003 году в Бразилии, тираж за всю историю модели превысил 21 млн единиц.

Важнейший автомобиль Японии - Toyota Corolla. Японский концерн гордится тем, что это наиболее массовый автомобиль в мире, который с момента появления машины первого поколения в 1968 году к 2021-му разошелся в количестве более 50 млн единиц. Однако Autocar замечает, что Corolla - по сути, зонтичный бренд, под которым параллельно выпускается множество разных типов автомобилей, часто они даже не имеют между собой ничего общего.

Для Франции самой знаковой моделью назвали Citroen 2CV. Малолитражка с очень простой конструкцией и странным, но узнаваемым обликом была разработана еще до Второй мировой. Во время оккупации Франции фашистскими войсками, разработку успешно скрыли от немцев - и запустили в серию уже после войны, в 1948 году. Модель была нацелена на обедневшего массового покупателя, но уже к концу 60-х ее стали приобретать и ради эксцентричного стиля. 2CV продержался на конвейере до 1990 года, среди французских автомобилей это рекорд по продолжительности производства.

Qoros 3 в Autocar считают главной моделью Китая, поскольку именно с ее появлением китайцы доказали, что а) умеют не только копировать чужое, но и создавать свое и б) умеют разрабатывать по-настоящему современные автомобили. Qoros 3 был первым автомобилем из Поднебесной, которому ассоциация EuroNCAP по результатам краш-тестов присвоила максимальный 5-звездочный рейтинг безопасности.

Важнейший автомобиль в истории России - это ВАЗ-2101, на Западе его знали под именем Lada 1200. Созданный на лицензионной базе Fiat 124 седан положил начало целой линейке заднеприводных Lada, кульминацией которой стал ВАЗ-2107, он же Lada Riva. Классическая Lada была по-настоящему народным автомобилем россиян. С начала 70-х годов ее поставляли и в страны Западной Европы, где Lada 1200 поначалу считали интересной диковинкой. Затем, правда, для искушенного западного потребителя Lada стала предметом шуток, поскольку не поспевала за прогрессом мирового автопрома. Это полностью игнорировалось людьми, которые хотели дешевую машину и не беспокоились о том, что думают другие, замечает Autocar.

Гордостью автопрома Италии следует считать Fiat Nuova 500, выпускавшийся в 1957-1975 гг. Причина: благодаря именно этой модели миллионы небогатых итальянцев сели за руль. Среди прочих достоинств Fiat 500 Autocar выделяет его узнаваемый стиль. За 18 лет конвейерной жизни было собрано 4 млн "пятисоток" и это не считая многочисленных копий, выпускавшихся фирмами Neccar, Steyr-Puch и другими. К слову, советский ЗАЗ-965 вдохновлен именно "Фиатом 500".

Hyundai Pony первого поколения - первый южнокорейский автомобиль, который начали продавать на экспорт, вот почему он имеет особое значение для Кореи. Именно с Pony началась история успеха Hyundai Motor, которая сегодня является одним из ведущих автопроизводителей мира. Кстати, Pony опирался на лицензионные агрегаты Mitsubishi и имел дизайн от итальянской студии Italdesign Giugiaro.

Появившийся в 1959 году Mini называют наиболее важным автомобилем в истории Британии. Autocar выделяет четыре слагаемых успеха Mini: 1) переднеприводная компоновка, которая позволила наделить машину вместительным кузовом при очень компактных габаритах, 2) успехи в автоспорте, в т.ч. соревнованиях международного уровня, 3) популярность модели среди знаменитостей, 4) статус поп-иконы, приобретенный уже в 60-е. Оригинальный Mini производился до 2000 года.

Среди других стран со своим автопромом Autocar выделил следующие модели:

Чехия - переднеприводная малолитражка Skoda Favorit, первая "Шкода", которая помогла компании поправить свое финансовое положение, а затем стала основой для модели Felicia, выпущенной уже после поглощения фирмы концерном Volkswagen.

Румыния - хэтчбек Dacia Sandero. Благодаря этому автомобилю, выпущенному в 2007 году под патронатом концерна Renault, румынский бренд перестал быть известен только у себя на родине и вышел на рынки Западной Европы.

Голландия - малолитражка DAF 600, первый в мире автомобиль с трансмиссией типа "бесступенчатый вариатор", она позволяла водителю не утомляться переключением передач и оперировать всего двумя педалями. DAF 600 выпускался в 1958-1970 гг.

Швеция - малолитражка Saab 92. Saab была авиастроительной компанией и разбиралась в вопросах аэродинамики и жесткости конструкций. 92 можно назвать одним из первых в мире автомобилей с обтекаемым кузовом, он выпускался в 1949-1959 гг.

Испания - Seat 600, лицензионная версия "Фиата 500", во многом благодаря которой Испания в 50-е вышла из бедности и изоляции.

Австралия - заднеприводное купе Holden Commodore. Autocar называет его главным австралийским автомобилем по той причине, что это единственный экспортировавшийся в заметных количествах автомобиль с Зеленого континента, его продавали в Северной Америке (под маркой Pontiac) и Великобритании (под брендом Vauxhall).