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08.05.2021 17:24
Рубрика: Власть

В Госдуме предупредили о возможности нового дипломатического кризиса с ЕС

Текст: Татьяна Замахина

Призывы Праги к странам Евросоюза продолжить высылки дипломатов РФ могут обернуться новым дипломатическим кризисом. Об этом предупредил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая на саммите ЕС, призвал страны этого объединения выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой. А до этого Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства.

В случае реализации этой инициативы кризис в отношениях Брюсселя и Москвы только усугубится, констатировал Слуцкий, комментируя эту тему в Twitter.

"Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией, - заявил политик. - Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным "highly likely"-шоу станет еще одним шагом к свертыванию диалога с Москвой".

Он выразил надежду, что в Брюсселе это осознают.

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