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08.05.2021 20:57
Рубрика: Власть

В Совфеде предложили дать дополнительный выходной женщинам с детьми

Текст: Татьяна Замахина

Чтобы мамы больше внимания могли уделять семье, надо перевести женщин с детьми на четырехдневку. С таким предложением выступил член комитета Совфеда по соцполитике Сергей Леонов.

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
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Ранее о том, что сокращение рабочего времени возможно для некоторых категорий россиян (например, для работающих молодых мам), заявил первый зампред комитета Валерий Рязанский.

Леонов, которого цитирует РИА Новости, предложил оформить это как четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми. В таком случае мама могла бы уделить больше времени ребенку или детям и решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни, объяснил он. При этом добавочный выходной для женщин с детьми не должен сказываться на их зарплате или продолжительности отпуска, подчеркнул парламентарий.

Сенатор предложил обсудить это с работодателями и профсоюзами на заседании трехсторонней комиссии, поскольку инициатива затрагивает трудовое законодательство.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Законодательная власть Совет Федерации

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