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Рубрика: В мире

В Вашингтоне заявили о нежелании вводить новые санкции против Москвы

Вашингтон хочет перейти к более предсказуемым и стабильным отношениям с Москвой в долгосрочной перспективе. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге для журналистов.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Она добавила, что никто не в Белом доме не горит желанием принимать дополнительные ограничительные меры в отношении РФ. "Но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно", - добавила представительница американской администрации. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее похожие мысли транслировал госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним также, что неделю назад секретарь российского Совбеза Николай Патрушев поговорил по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили перспективы российско-американских отношений, а также возможность встречи Владимира Путина с Джо Байденом.

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