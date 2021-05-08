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Рубрика: В мире

Вертолет Ingenuity впервые перелетел на новое место на Марсе

Вертолет Ingenuity на поверхности Марса. Фото: NASA/JPL-CALTECH / AFP Вертолет Ingenuity на поверхности Марса. Фото: NASA/JPL-CALTECH / AFP
Вертолет Ingenuity на поверхности Марса. Фото: NASA/JPL-CALTECH / AFP

Вертолет Ingenuity в ходе пятого полета, состоявшегося в пятницу, впервые переместился на новое место на поверхности Марса. Информация об этом опубликована на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Фото: iStock
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Полет продолжался 108 секунд. Вертолет поднялся на максимальную высоту 10 метров и переместился на 129 метров в южном направлении. Перед посадкой Ingenuity сделал цветные фотографии. В ходе предыдущих четырех полетов вертолет всегда возвращался на место старта, пишет ТАСС.

"Наш дальнейший план состоит в перемещении Ingenuity таким образом, чтобы он не замедлял темп научных операций марсохода Perseverance", - отмечается в сообщении. В ближайшие недели в NASA планируют совершить еще несколько полетов, а затем оценить результаты.

Отмечается также, что в ходе четвертого полета Ingenuity марсоходу удалось впервые записать звук лопастей. Ранее специалисты не были уверены, что им удастся получить звук полета аппарата из-за разряженной атмосферы на планете. "Это очень хороший сюрприз. Данная запись станет золотой жилой для нашего понимания марсианской атмосферы", - отметил профессор французского университета ISAE-Supaero в Тулузе Давид Мимун.

Напомним, вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Ingenuity представляет собой миниатюрный дрон-коптер весом 1,8 килограмма. Его первый полет состоялся 19 апреля и продлился около 20 секунд: дрон поднялся на высоту примерно три метра. Пока он летал, марсоход передавал на Землю снимки и данные, полученные вертолетом.

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