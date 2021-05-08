Закладные камни в честь Дня Победы ставят в "Городах трудовой доблести"

Сразу в нескольких "Городах трудовой доблести" ставят закладные камни в основании будущих памятников-стел. Они будут символизировать почетное звание этих городов. 8 и 9 мая церемонии открытия закладного камня проходят в Омске, Новосибирске и Ярославле. Как ожидается, 22 июня памятный камень заложат в Ульяновске. Ранее закладные камни на месте будущих стел "Город трудовой доблести" были открыты в Самаре и Челябинске.

Решение о выборе лучшего проекта "Города трудовой доблести" принято по итогам общественного голосования и оценок экспертов Творческого совета Российского военно-исторического общества, возглавляемого режиссером Андреем Кончаловским.

Победителем конкурса был признан известный скульптор, член московского Союза художников Денис Стритович. На его счету более ста памятников. Основная тема работ - увековечивание героев Великой Отечественной войны.

Среди известных скульптур Дениса Стритовича, которые установлены совсем недавно, - памятник первому Главнокомандующему РВСН Митрофану Неделину в подмосковном Одинцово, монумент "Военным врачам и медицинским сестрам" в Химках Московской области, памятник советскому солдату-победителю в мемориальном комплексе "Самбекские высоты" в Ростовской области, Аллея Героев Советского Союза из Чечни в Грозном, скульптура "Скорбящая мать" в мемориальном комплексе "Жестяная Горка" в Новгородской области.

Фото: Российское военно-историческое общество

- Замысел стел "Город трудовой доблести" прост своим универсализмом, - говорит в интервью "РГ" Денис Стритович, - проект изначально задуман так, что он легко адаптируется под конкретный город с его историей, природой и архитектурой. Поэтому в каждом городе нашей мастерской сначала проводится основательная подготовительная работа. Все творческие решения определяются в сотрудничестве с местными администрациями и общественными советами этих городов.

Фото: Российское военно-историческое общество

Правда, как заметил Денис Стритович, сам облик стел разрабатывался без привязки к конкретной городской среде. Он намеренно универсален и узнаваем, но так, чтобы было ясно - он посвящен труженикам тыла Великой Отечественной войны конкретной местности. Поэтому в каждом из городов творческой мастерской Стритовича пересмотрено сотни фотографий военных лет - с заводов, фабрик, из военных госпиталей и сельхозартелей.

Справка "РГ"

Город трудовой доблести - почетное звание городов России, установленное законом 1 марта 2020 года. Цель - "увековечение подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны звания "Город трудовой доблести" - Екатеринбург, Боровичи, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.