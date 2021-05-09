Что будет со ставками по банковским вкладам

Ольга Ульянова, вице-президент - старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's:

- В то время как рост ставок по кредитам будет сдерживаться конкуренцией среди банков за хороших заемщиков, аналогичная конкуренция развернется и за вкладчиков, что подстегнет рост депозитных ставок и, вполне возможно, ко второй половине года вернет реальные ставки по депозитам в положительную зону, то есть они будут выше инфляции.

Стагнация объемов вкладов населения в банках наблюдалась уже в прошлом году, тогда как кредитование росло. Банки прекрасно осознают необходимость нарастить свою базу фондирования на долгосрочную перспективу, с тем чтобы продолжать наращивать кредит, и наиважнейший ресурс с этой точки зрения - вклады населения. В прошлом году розничные клиенты банков несколько разочаровались в депозитах как средстве не только накопления, но даже и сбережения денежных средств. Многие граждане начали пробовать инвестировать на фондовом рынке или же вкладывали свободные средства в недвижимость, и обе из указанных альтернатив пока не разочаровали инвесторов в части доходности. Поэтому до тех пор, пока рынок не увидит серьезного и долгосрочного падения стоимости ценных бумаг или цен на недвижимость (что вполне может случиться в какой-либо кризисной ситуации), предлагаемые банками депозитные продукты продолжат существовать в условиях жесткой конкуренции с другими формами вложения средств.

Банки осознали эту опасность гораздо раньше того момента, когда ЦБ впервые четко заявил о готовности к развороту своей монетарной политики. Уже начиная с осени прошлого года максимальная процентная ставка по вкладам, предлагаемая 10-ю крупнейшими по объемам депозитов банками, начала ползти вверх, и поднялась с 4,3% в первой декаде октября 2020 года до 4,7% во второй декаде апреля сего года.

В ближайшие месяцы рост депозитных ставок продолжится, причем основное повышение придется на долгосрочные депозиты. Они необходимы банкам для того, чтобы привлечь как можно больше средств на фиксированный долгий срок и таким образом нормализовать баланс по срочности активов и обязательств, несколько нарушенный на фоне, с одной стороны, выдачи долгосрочной ипотеки, а с другой стороны - перетока средств клиентов из срочных депозитов на бессрочные накопительные счета.

По накопительным счетам у банков гораздо больше гибкости с точки зрения удержания низких ставок, поскольку клиенты, пользующиеся накопительными счетами, как правило, привязаны к банкам не только и не столько ставкой, сколько посредством других продуктов и услуг, - это чаще всего зарплатные клиенты соответствующего банка.