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09.05.2021 01:51
Рубрика: В мире

До 55 увеличилось число погибших в результате взрыва у школы в Кабуле

Не менее 55 человек погибли, и 150 получили ранения в результате взрывов, прогремевших у школы в западной части столицы Афганистана. Ранее сообщалось о 40 погибших. Новые данные распространило агентство Reuters, ссылаясь на источник в службе безопасности.

От взрыва заминированного автомобиля в Афганистане погибли 30 человек

По его информации, перед государственной школой для девочек в Кабуле взлетел на воздух заминированный автомобиль, пишет ТАСС. МВД Афганистана пока официально подтвердило гибель 30 человек. Большинство погибших и раненых - ученицы школы.

Ни одна из группировок не взяла ответственность за нападение. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в совершении теракта запрещенное в России движение "Талибан". Между тем, по данным местных СМИ, талибы осудили эту атаку.

В мире Ближний Восток Афганистан

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