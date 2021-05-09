До 55 увеличилось число погибших в результате взрыва у школы в Кабуле

Не менее 55 человек погибли, и 150 получили ранения в результате взрывов, прогремевших у школы в западной части столицы Афганистана. Ранее сообщалось о 40 погибших. Новые данные распространило агентство Reuters, ссылаясь на источник в службе безопасности.

По его информации, перед государственной школой для девочек в Кабуле взлетел на воздух заминированный автомобиль, пишет ТАСС. МВД Афганистана пока официально подтвердило гибель 30 человек. Большинство погибших и раненых - ученицы школы.

Ни одна из группировок не взяла ответственность за нападение. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в совершении теракта запрещенное в России движение "Талибан". Между тем, по данным местных СМИ, талибы осудили эту атаку.