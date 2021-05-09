Эксперт рассказал об опасности покупки наличных долларов

При приобретении долларов в виде наличных есть риск потерь на разнице курсов покупки и продажи в банках. Об этом предупредил эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов, отметив, что особенно велика эта разница в периоды сильных колебаний курса, когда граждане бросаются скупать валюту.

Дроздов также напомнил о нечистых схемах, к которым могут прибегать сотрудники обменных пунктов, и о ворах или мошенниках, поджидающих клиентов у обменников, пишет агентство "Прайм". По словам эксперта, сохраняя деньги в виде наличных, вы заведомо отказываетесь даже от того скромного дохода, который они могут принести, будучи вложенными хотя бы на банковский депозит.

"Если уж вы твердо верите в долгосрочные перспективы американской или любой другой иностранной валюты, то сейчас гораздо быстрее и удобнее совершать сделки с ней на бирже через брокера", - считает Дроздов. В качестве альтернативы наличности он предложил рассмотреть возможность хранения валюты на банковском вкладе или покупку еврооблигаций.

Ранее Дроздов перечислил риски вложений в доллары. Для курса американской валюты опасность представляют массированные вливания денег, инициируемые администрацией президента США Джо Байдена, наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита бюджета. Дроздов отметил, что опасаться каких-то сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией долларовых счетов оснований нет.