Глава МИД Сербии: Именно русский народ нанес смертельный удар фашизму

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович направил поздравление по случаю 76-й годовщины Великой Победы над фашизмом своему российскому коллеге Сергею Лаврову и гражданам Российской Федерации.

"Русский народ и другие народы Советского Союза героической обороной своего Отечества победили во Второй мировой войне не только агрессора, но и врага всего свободного человечества, - заметил политик. - Сегодня никто не имеет права сомневаться в том, что именно русский народ нанес смертельный удар самой опасной идеологии и убийственной машине, которую мир когда-либо видел".

Министр сделал акцент на том, что сербский народ гордится своей антифашистской традицией и тем, что во время Второй мировой войны организовал первое самое массовое вооруженное партизанское сопротивление на оккупированных территориях. При этом, по его словам, сербы воспринимали каждую победу великой Красной Армии как свою собственную.

Селакович заверил, что Сербия будет твердо отстаивать сохранение истины о Второй мировой войне, выступать против любых попыток фальсификации истории, направленных в том числе на принижение роли Советского Союза и героического русского народа в Победе над нацизмом. Он особо подчеркнул то, что сербский и русский народы тогда были союзниками в борьбе с мировым злом и сегодня будут едины для оберегания памяти о страданиях и непоколебимом сопротивлении наших предков. "Вечный огонь на Мемориале освободителям Белграда, где плечом к плечу покоятся югославские и советские герои, будет гореть вечно. Вечными будут наша память о славных моментах общей истории и определенность в совместной борьбе за мир и многообразие, против любой идеологии зла", - резюмировал глава МИД Сербии.

Между тем в интервью "Российской газете" посол Сербии в России Мирослав Лазанский также говорил о том, что сербский народ гордится своим вкладом в Великую Победу, которой он добивался бок о бок с бойцами Красной Армии, чьи действия во Второй мировой войне имели решающее значение для краха фашизма и установления мира на земле. "В условиях непрекращающихся попыток ревизии итогов Второй мировой войны важно сосредоточить усилия на обучении подрастающих поколений, укреплении их понимания прошлого, важности Победы над нацизмом, тяжести принесенных жертв и самой борьбы за свободу, а также создавать заслон для возрождения идеологии зла", - констатировал серб.

Научный взгляд

Руководитель Центра Русского географического общества (РГО) в Белграде, вице-президент Сербского географического общества Миролюб Милинчич посетил Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации - духовный символ нашей страны, чье строительство завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы. Ученый внимательно изучил экспозицию музея "Дорога памяти", пройдя 1418 шагов пути от трагических событий начала войны, до триумфального входа Советской армии в Берлин. Своими впечатлениями профессор поделился с корреспондентом "Российской газеты".

"Фальсификация истории, к сожалению, до сих пор фиксируется во всех частях света, - считает Миролюб Милинчич. - У меня появилась удивительная возможность увидеть Храм Вооруженных Сил РФ и музей, где отражена подробная история каждого дня Великой Отечественной войны, создана максимально достоверная атмосфера событий 1941-1945 годов. Это отличный пример того, как надо противостоять фальсификаторам и их пособникам. Мое устойчивое впечатление, что подобные проекты необходимы не только для нынешнего, но и главным образом для будущих поколений".

Ученый выразил благодарность создателям музея за экспозицию, посвященную освобождению Белграда 57-й армией 3-го Украинского фронта от фашистских захватчиков (20 октября 1944 года). Согласно обнародованным материалам министерства обороны России, "задача по освобождению Белграда была выполнена благодаря умелому взаимодействию войск Красной Армии и воинских частей Югославской армии, мастерству командиров и массовому героизму личного состава".

"Жители Белграда восторженно встречали освободителей от немецко-фашистских захватчиков и с негодованием рассказывали о страшных кровавых преступлениях немцев, которые они чинили в городе, - указывается в документах. - За мужество и героизм, проявленные в сражениях, Приказом Верховного Главнокомандующего была объявлена благодарность войскам, участвовавшим в освобождении Белграда, а 20 октября 1944 года в 22 часа Москва от имени Родины салютовала 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий доблестным войскам 3-го Украинского фронта и НОАЮ, освободившим столицу Югославии".