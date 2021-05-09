Как Cadillac удивил компактным кроссовером XT4

На российском рынке в конце прошлого года появился необычный автомобиль. Во-первых, Cadillac XT4 переворачивает устоявшееся представление об американской марке как о производителе исключительно больших и тяжелых автомобилей, в первую очередь Escalade. Во-вторых, компактный кроссовер с яркой внешностью должен прийтись по душе молодой, городской и преимущественно женской аудитории. В-третьих, это первый Cadillac с дизельным мотором.

XT4 сложно назвать новинкой. Автомобиль представили на Нью-Йоркском салоне еще весной 2018 года. У нас он должен был появиться в начале 2020-го, но по известным причинам дебют пришлось отложить. Впрочем, покорение Европы тоже продолжается прямо сейчас, даром что турбодизель, например, изначально разрабатывался итальянским отделением General Motors - и, по сути, как раз для Старого света, где без подобного мотора нет шансов на успех.

В Россию Cadiilac доставляется прямиком из США, помимо дизельного варианта возможно оснащение бензиновой "турбочетверкой".

Как снаружи

Фото: Пресс-служба Cadillac

Дизайн кроссовера вряд ли кого-то оставит равнодушным. Рубленые формы, выразительные линии, острая вертикальная оптика - XT4 идет в противовесе с современными зализанными автомобилями. А высокий кузов и идеально выверенная геометрия заставляют усомниться в том, что этот кроссовер - компакт-класса.

Вживую "четверка" от Кадиллака даже больше, чем на фотографиях. Создатели машины не скрывали, что смотрели в первую очередь на немецких конкурентов. Например, на Audi Q3 и BMW X2, стараясь превзойти законодателей мод. В том числе и в размерах. "Трешку" от Audi американец обыгрывает за явным преимуществом - 4599 мм против 4388 мм, и скорее может посоревноваться с Q5 (4663 мм). BMW X2 уступает еще заметнее - 4360 мм.

Этот Cadillac смотрится динамично, дерзко и объемно. Стремительный образ - не в последнюю очередь заслуга спортивного стиля решетки радиатора, бросающихся в глаза светодиодных фар головного света и светодиодных ходовых огней. В исполнении Sport с глянцем на бамперах и дверях и 20-дюймовыми колёсами XT4 и вовсе сногсшибателен. А какой мощный капот!

Как внутри

Фото: Пресс-служба Cadillac

Во внутренней отделке акцент сделали на натуральной коже. Пластика - по минимуму (хотя по мягкости до немцев не докрутили). В топовой комплектации присутствуют даже вставки из натурального дерева ценных пород.

На переднем ряду широко и просторно. Сидения с массой электрорегулировок. А еще у них шикарная боковая поддержка. В максимальной версии кресла способны предложить даже массаж. Но сзади пространства заметно меньше, особенно тяжело придется рослым людям - давит потолок. Впрочем, эти места в кроссовере сегмента SUV-2 очевидно не для них - детям подойдут куда больше.

Управление мультимедийным комплексом выведено на сенсорный экран. Эту же функцию выполняет и шайба на центральном тоннеле - ее приятно держать в руке, играючись переключая окна. Через некоторое время замечаю, что все манипуляции провожу именно с ее помощью. Удобно и то, что под сенсорным экраном разместили два ряда механических кнопок, на которых продублировали самые часто настраиваемые функции, например климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений. Разумное сочетание классики и хайтека.

Фото: Пресс-служба Cadillac.

С приборным щитком создатели тоже не стали мудрить, сохранив классические и понятные циферблаты.

На центральном тоннеле спрятался удобный кармашек для хранения и индукционной зарядки смартфона, спереди и сзади - по 2 порта USB. Удобно, что наравне с обычным разъемом есть зарядка стандарта Type-C.

Отдельно нужно сказать про зеркало заднего вида - оно цифровое, сюда выводится изображение с камеры, расположенной сзади. Картинку можно отдалять или приближать, настраивать яркость. В общем и целом, потоковое видео вполне реалистично, хоть и потребует некоторого привыкания. В наличии имеются и камеры кругового обзора.

В топ-версиях доступна панорамная крыша и премиальная аудиосистема Bose с 13 динамиками, которая выдает потрясающий звук.

Вариантов комплектации XT4 на самом деле немного: стандартная Luxury, Premium Luxury и Sport. Однако каждую можно ювелирно настроить под себя с помощью опциональных не то что пакетов, а единичных изменений в наборе. В итоге Cadillac предлагает покупателю почти 100 разных по наполнению вариантов кроссовера.

Фото: Пресс-служба Cadillac.

Багажник с ровными стенками вмещает 637 литров, в случае со сложенным вторым рядом объем увеличивается до 1385 литров. Из особенностей - крепежные петли, две точки подсветки и возможность открывать пятую дверь взмахом ноги. Под полом багажника прячется докатка.

Как едет

Фото: Пресс-служба Cadillac

Жмем кнопку… и слышим характерный звук. Дизель. 2-литровый мотор с 4 цилиндрами, расположенными в ряд, выдает 174 л.с. и крутящий момент в 381 Н/м. За динамичный старт на низких оборотах и за живую реакцию на педаль газа в целом отвечает турбокомпрессор с изменяемой геометрией.

Бензиновый движок по паспорту мощнее - 199 л. с., ускорение обеспечивает турбонагнетатель с двухсекционным ротором. Для экономии топлива мотор оснастили системой Active Fuel Management, которая самостоятельно и без предупреждения отключает 2 цилиндра в случае спокойной размеренной езды. Кто бы мог представить себе, что Cadillac будет ездить на двух цилиндрах!

Тем не менее дизельная версия априори экономичнее и не могла не порадовать нас: около 8,5 литра в городском цикле и 6 литров - в загородном.

Фото: Пресс-служба Cadillac

Правда, за экономичность и экологичность сперва нужно заплатить. Во-первых, плюс 180 тысяч к стоимости бензинового собрата. Во-вторых, каждые 5 тысяч км придётся доливать раствор мочевины в 20-литровый сосуд под названием AdBlue, расположенный рядом с бензобаком. Остается надеяться, что затраты отобьются спустя годы на экономии топлива. И хорошо, что не нужно держать в голове плановый долив жидкости - уровень можно вывести на дисплей.

В паре с мотором работает довольно шустрая коробка передач. У нее девять ступеней, которые обеспечивают плавные, без дерганий, переключения.

Привод - передний или полный. Есть возможность полного отключения задних колес. В приводе задней оси - две муфты, каждая из которых отвечает за тягу своего колеса. Это должно, во-первых, улучшать внедорожные способности, во-вторых, добавлять динамики. Но с клиренсом в 172-178 мм - в зависимости от размера колес - в первое верится с трудом. Да и называть XT4 быстрым вряд ли приходится - скорее спокойным и размеренным. Паспортные 10,6 секунды до сотни это подтверждают.

У Кадиллака четыре режима движения, изначально при старте двигателя включается режим "Тур" - в этом случае XT4 будет переднеприводным. Но оптимальным для комфортного передвижения представляется вариант "AWD". Помимо этого есть режимы "Спорт" и "Бездорожье".

Фото: Пресс-служба Cadillac

Кроссовер сохранил традиционный для Кадиллака мягкий ход, что не может не радовать. Стыки и неровности среднего размера остаются незамеченными в салоне. Но внутри довольно шумно - слышен и гул от дороги, и работа дизельного мотора. И это при том, что система активного шумоподавления входит уже в базовую комплектацию.

Особенностью кроссовера стали электрогидравлические усилители тормозов. У педали крайне короткий ход, а торможение обеспечивается за счет более сильного или более слабого нажатия.

А еще машина может похвастать широким спектром электронных помощников. Например, автоматической системой экстренного торможения и системой вибропредупреждения об опасности, когда кресло начинает вибрировать со стороны угрозы. В списке есть и адаптивный круиз-контроль.

Сколько стоит

Cadillac XT4 в базовой комплектации Luxury и с бензиновым 200-сильным мотором обойдется в 3 230 000 рублей. За дизельный 174-сильный вариант придется отдать минимум 3 410 000 рублей. Комплектации Premium Luxury и Sport стоят одинаково: от 3 370 000 рублей за бензиновый двигатель и 3 550 000 за дизельный, а различаются они отделкой интерьера и электронными помощниками.

Цены и начинка позволяют составить конкуренцию именитым брендам. А дизайн может привлечь тех, кто хочет выделяться из толпы.