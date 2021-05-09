Как отметили День Победы в разных странах

Так, около тридцати живущих в Нью-Йорке россиян и выходцев из стран СНГ прошли по Манхэттену и Бруклину с фотографиями своих родных-фронтовиков. Они возложили цветы к Бруклинскому военному мемориалу, передает РИА Новости. Акцию организовали волонтеры из организации "Русская молодежь Америки"​​​, которые регулярно навещают ветеранов. "Мой дед, в честь которого меня назвали, был артиллеристом, прошел до Кенигсберга", - поделился с агентством один из участников Александр.

Как уже сообщала "РГ", во всех городах Израиля состоялись праздничные мероприятия с участием ветеранов, представителей молодежных движений и местных властей. "Бессмертный полк" состоялся "вживую" в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Бат-Яме, Петах-Тикве, Беэр-Шеве, Димоне. Вместе с фронтовиками шли их дети, внуки и правнуки. На улицах звучали песни военных лет. Как выяснила "РГ", впервые в шествии участвовало подразделение ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) Северного военного округа. Бывшие блокадники-репатрианты собрались в иерусалимском мемориальном комплексе "Яд ва-Шем", в других регионах еврейского государства участники Второй мировой войны также встречались и возлагали цветы к монументам. В Нетании к памятной акции присоединилась мэр города Мирьям Файрберг.

В Германии как такового шествия "Бессмертного полка" из-за карантинных ограничений не было, но многие русскоязычные жители Берлина приходили с портретами своих предков к советским военным мемориалам в Панкове, в Тиргартене и особенно в Трептов-парке, где состоялись настоящие народные гуляния. Среди тех, кто вместе с российскими дипломатами пришел отдать дань памяти победителям и возложить венки и цветы к их могилам, были и немцы. Среди них - члены некоторых политических партий (в основном - "Левые"), госсекретарь МИД ФРГ Мигель Бергер, директор Фонда Бранденбургские мемориалы Аксель Дреколл, глава Народного союза Германии по уходу за военными захоронениям Вольфганг Шнайдерхан, волонтеры-поисковики.

🇷🇺 Трептов-парк, 9 мая 2021 года



🇩🇪 Treptower Park, 9. Mai 2021



📸 David Osipov pic.twitter.com/OgmRYtN5Ho — Botschaft der Russischen Föderation (@RusBotschaft) May 9, 2021

В Индии 9 мая 2021 года был открыт первый монумент в память о Великой Отечественной войне. Стела из коричневого гранита со звездой и надписью "1941-1945" появилась в жилом городке посольства РФ, передает ТАСС. "Открытие стелы, тем более в такой значимый для всех нас праздник, как День Победы, - событие большого значения. Считаем своим первостепенным долгом делать все возможное для сохранения исторической памяти о событиях того времени, героизме нашего народа, и... продолжать борьбу с попытками фальсификации истории и героизации нацизма", - сказал посол России Николай Кудашев.

На авиабазе Хмеймим в Сирии состоялся праздничный парад. Парадные расчеты группировки войск ВС РФ в Сирии и военных армии Сирийской Арабской Республики прошли вместе торжественным маршем. В параде участвовали более тысячи военнослужащих (в том числе женский расчет) и 84 единицы техники. Над базой пролетели 22 российских и сирийских вертолета и самолета. При этом празднование на авиабазе проходило в условиях боевого дежурства.

Разумеется, День Победы отмечали в республиках бывшего СССР. Правда, на Украине местные власти отмежевались от праздника - теперь руководство страны участвует в официальных мероприятиях днем ранее, 8 мая, ну а 9-е остается народным праздником. Хотя в Киеве, Одессе и некоторых других городах, где люди также шли в рядах "Бессмертного полка" и приносили цветы к памятникам, не обошлось без провокаций местных националистов. Кое-где они пытались вырывать георгиевские ленточки у прохожих или выступать с нацистскими приветствиями, передают украинские СМИ.

А в Ереване сотрудники Русского дома поздравили со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Андраника Геворгяна. Всю войну Андраник Нерсесович прошёл в составе знаменитой 89-й армянской стрелковой дивизии - Таманской. Ветеран участвовал в боевых действиях на Тереке, освобождал Новороссийск, Таманский полуостров, Керчь, Севастополь, Польшу, брал Франкфурт-на-Одере и Берлин, танцевал знаменитый армянский танец "Кочари" у стен Рейхстага. Непосредственно 9 мая 1945 года он встретил на берегу Эльбы.

В день 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и.о. Министра обороны Армении В.В.Арутюнян и Посол России в Армении С.П.Копыркин возложили венки и цветы к монументу на захоронении советских воинов на центральном кладбище Еревана 🔗 https://t.co/U1dX9yDLz3 pic.twitter.com/PkkKqQHJFG — ПосольствоРФвAрмении (@rusembassyARM) May 9, 2021

Андраник Геворгян награжден орденами Великой Отечественной войны II степени и Красной звезды, медалями "За оборону Севастополя", "За освобождение Крыма", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За Отвагу", "За боевые заслуги". У юбиляра восемь детей и 74 внука, правнука и праправнука. Посол России в Армении Сергей Копыркин принял участие в возложении венков к захоронению советских воинов в Ереване. По словам главы дипмиссии, последние два года в Армении не удается провести "Бессмертный полк" из-за пандемии, однако ему удалось застать невероятно искреннюю атмосферу акции. "Мне посчастливилось участвовать в шествии "Бессмертного полка" в 2019 году, и я был потрясен атмосферой, которая там царила. Ты понимаешь, что действительно это личное дело каждого, независимо от возраста - как для людей старшего возраста, так и молодежи, которая несет портреты дедов, прадедов", - признал Сергей Копыркин.