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09.05.2021 19:42
Рубрика: Общество

Около 5 млн участников объединило онлайн-шествие "Бессмертного полка"

Текст: Елена Яковлева
Онлайн-шествие "Бессмертного полка" объединило порядка пяти миллионов анкет участников Великой Отечественной войны. Причем около половины из них были размещены в этом году.

"Прием заявок на участие в шествии "Бессмертного полка" онлайн завершен - к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 миллиона участников присоединилось порядка 2,5 миллиона новых анкет", - сообщили в пресс-службе общественного движения "Бессмертный полк".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Шествие началось во всех уголках страны в 15.00 по местному времени, и в каждом регионе была организована отдельная трансляция.

В пресс-службе "Бессмертного полка" пояснили, что все заявки, которые были загружены до 10.00 в пятницу и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия в День Победы. Длительность шествия в каждом из регионов разная - в зависимости от количества поданных заявок, уточнили организаторы.

В Москве для онлайн-шествия были задействованы около 300 городских экранов. Это медиафасады на улице Арбат, Тверской и Большой Тульской. Шествие транслировалось в метро, на Останкинской башне, а также в ряде торговых центров. В регионах трансляцию целиком показывали на местном телевидении.

Заявки, которые были присланы 7-8 мая, будут показаны на онлайн-ресурсах шествия 10 мая. А те, что были присланы 9 мая, покажут 11 мая. После окончания акции все пользователи смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их ветеранов. Трансляция будет доступна для просмотра на всех площадках до конца мая.

По рекам и каналам Петербурга впервые прошла "Бессмертная флотилия"

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге состоялось первое в России шествие "Бессмертной флотилии".

Фото: Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту
Как регионы СЗФО празднуют День Победы

По рекам и каналам города под флагами ВМФ торжественно прошли празднично украшенные суда и более 100 гидроциклов. Колонна судов состояла из четырех "звеньев", каждое из которых получило название в честь российских флотов: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский. Пятое звено посвятили героям Великой Отечественной войны и по аналогии с "Бессмертным полком" назвали "Бессмертной флотилией".

Фото: Сергей Николаев/РГ

На мачте учебного корабля "Перекоп" в момент старта акции подняли копию Знамени Победы и флаг Бессмертного полка России - он принял эстафету шествия Бессмертного полка

- Для всероссийского движения "Бессмертный полк России" это большая честь - передать эстафету Балтийскому флоту, моряки которого громили фашистов на подступах к Ленинграду и в Балтийском море, освобождали Прибалтику, штурмовали Кенигсберг, - отметил заместитель руководителя регионального штаба Бессмертного полка России в Санкт-Петербурге полковник запаса Юрий Лелюх.

Водный парад проследовал от Петропавловской крепости до Петровской набережной и должен завершиться рядом с крейсером "Аврора".

Фото: Сергей Николаев/РГ

Шествие сопровождается песнями военных лет, на борту судов-участников находятся ветераны, жители блокадного Ленинграда, военнослужащие ВМФ и курсанты военно-морских училищ.

Фото: Сергей Николаев/РГ

Акция "Бессмертный полк" прошла на российской авиабазе в Хмеймиме

Текст: Юрий Гаврилов
Представители русских диаспор в Сирии участвовали в шествии "Бессмертного полка", состоявшемся в День Победы на авиабазе РФ в Хмеймиме. Более 200 наших соотечественников впервые пронесли до аллеи российско-сирийской дружбы портреты своих предков, сражавшихся с фашистами во время Великой Отечественной войны.

"Сегодня соотечественники из многих городов Сирии - Хомс, Хама, Тартус, Джабла, Латакия - в количестве более 200 человек присутствуют на впервые проходящем "Бессмертном полку" на территории авиабазы Хмеймим", - сообщила координатор этой акции в Сирии Инна Баритко.

Председатель ассоциации российских соотечественников в Латакии "Надежда" Галина Рябыхова рассказала, что в прошлые годы самые массовые шествия "Бессмертного полка" в сирийской Латакии проводили на территории Тишринского университета. К ним присоединялись сотни местных студентов. Из-за пандемии нового коронавируса акции в Латакии сейчас не проходят. "Соотечественникам, которые живут в Дамаске и Алеппо, ехать сюда очень далеко. Поэтому они проводят собственные шествия "Бессмертного полка", - добавила Рябыхова.

Многие наши соотечественники живут в Сирии не одно десятилетие. Например, заместитель председателя ассоциации российских соотечественников в Латакии "Надежда" Агнесса Сарахова переселилась в эту ближневосточную страну в 1988 году. И до сих пор считает День Победы своим главным праздником.

"Мы несем портреты наших дедушек-фронтовиков. Благодаря нашим дедам мы остались живы. Они подарили нам прекрасную жизнь, отдав свои жизни. А их внуки сейчас на сирийской земле борются с мировым терроризмом", - сказала Сарахова.

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Военный парад в честь Дня Победы прошел на российской базе в Сирии

А Инна Сидорина участвовала в шествии "Бессмертного полка", неся портреты двух дедушек своей подруги, которая не смогла приехать на российскую авиабазу. "Рябов Иван Иванович воевал с 1941 по 1945 год, дошел до Берлина, имеет награды: медали "За победу над Германией", "За взятие Берлина". Пономарев Иван Иванович воевал в 1941-1942 годах. Он погиб в битве за Кавказ, был награжден медалью "За отвагу", - рассказала женщина.

В рамках акции "Сад памяти" участники "Бессмертного полка" посадили на аллее в Хмеймиме шесть деревьев.

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