Онлайн-шествие "Бессмертного полка" объединило порядка пяти миллионов анкет участников Великой Отечественной войны. Причем около половины из них были размещены в этом году.

"Прием заявок на участие в шествии "Бессмертного полка" онлайн завершен - к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 миллиона участников присоединилось порядка 2,5 миллиона новых анкет", - сообщили в пресс-службе общественного движения "Бессмертный полк".

Шествие началось во всех уголках страны в 15.00 по местному времени, и в каждом регионе была организована отдельная трансляция.

В пресс-службе "Бессмертного полка" пояснили, что все заявки, которые были загружены до 10.00 в пятницу и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия в День Победы. Длительность шествия в каждом из регионов разная - в зависимости от количества поданных заявок, уточнили организаторы.

В Москве для онлайн-шествия были задействованы около 300 городских экранов. Это медиафасады на улице Арбат, Тверской и Большой Тульской. Шествие транслировалось в метро, на Останкинской башне, а также в ряде торговых центров. В регионах трансляцию целиком показывали на местном телевидении.

Заявки, которые были присланы 7-8 мая, будут показаны на онлайн-ресурсах шествия 10 мая. А те, что были присланы 9 мая, покажут 11 мая. После окончания акции все пользователи смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их ветеранов. Трансляция будет доступна для просмотра на всех площадках до конца мая.