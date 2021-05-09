В Минтруде оценили возможность сохранения длинных майских праздников

Минтруд не планирует продолжать практику непрерывных майских праздников, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В этом году президент России Владимир Путин согласился объединить первые и вторые майские праздники и сделать дни между ними нерабочими в ответ на просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Решение было принято в целях сохранения тенденции сокращения распространения COVID-19 и для укрепления здоровья россиян.