В мире
09.05.2021 09:53
Текст: Екатерина Забродина

Лукашенко подписал декрет о защите конституционного строя

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
РИА Новости

Президента Беларуси Александр Лукашенко подписал 9 мая декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Фото: Reuters
Лукашенко рассказал, на каких условиях готов провести досрочные выборы

Согласно документу, в случае "гибели главы государства вследствие покушения, акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий" власть переходит к Совету безопасности республики, которому должны подчиняться все государственные органы и должностные лица. В заседаниях Совбеза, чьи решения признаются обязательными и безусловными, участвует премьер страны.

В случае такого экстренного сценария на всей территории Беларуси вводится чрезвычайное или даже военное положение. При этом Совет безопасности, определяющий характер этих мер, должен обеспечить проведение выборов. Документ, нацеленный на сохранение независимости и суверенитета страны, вступает в силу сразу же с момента подписания, сообщают в Минске.

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