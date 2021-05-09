Лукашенко подписал декрет о защите конституционного строя

Президента Беларуси Александр Лукашенко подписал 9 мая декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Согласно документу, в случае "гибели главы государства вследствие покушения, акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий" власть переходит к Совету безопасности республики, которому должны подчиняться все государственные органы и должностные лица. В заседаниях Совбеза, чьи решения признаются обязательными и безусловными, участвует премьер страны.

В случае такого экстренного сценария на всей территории Беларуси вводится чрезвычайное или даже военное положение. При этом Совет безопасности, определяющий характер этих мер, должен обеспечить проведение выборов. Документ, нацеленный на сохранение независимости и суверенитета страны, вступает в силу сразу же с момента подписания, сообщают в Минске.