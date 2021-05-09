На Красной площади завершился Парад Победы

Центральным событием Дня Победы стал большой военный парад на Красной площади Москвы. Из года в год он удивляет гостей не только количеством участников (в этом году их было более 12 тысяч), но и разнообразием боевой техники. А еще - обязательным показом каких-то армейских новинок. Вот и нынешний торжественный марш не стал исключением.

Начался он с выноса Государственного флага РФ и Знамени Победы. Росcийский триколор и красный стяг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии гордо шествовали по главной площади страны под торжественные звуки песни "Священная война". Затем министр обороны Сергей Шойгу, который принимал парад, и главком Сухопутных войск Олег Салюков (он командовал торжественным маршем) на кабриолетах "Аурус" под номерами "0001" и "0002" объехали и поприветствовали парадные расчеты.

После доклада президенту страны, выступления главы государства, минуты молчания и государственного гимна России началась самая зрелищная часть - торжественное шествие войск. Пешие колонны состояли из 37 парадных расчетов. По традиции право их возглавить доверили юным суворовцам, нахимовцам, кадетам и юнармейцам.

Военные расчеты сформировали из офицеров, сержантов и солдат практически всех видов и родов Вооруженных сил, курсантов и слушателей военных вузов. А также представителей других силовых ведомств (пограничники ФСБ, Росгвардия, МЧС) и казачьего войска. В этом году по Красной площади впервые промаршировали военные полицейские из Центрального военного округа.

Порадовали зрителей своей красотой и выправкой женщины-военнослужащие из Военного университета, Военно-космической академии им. Можайского, Военной академии Воздушно-космической обороны им. Жукова, Военной академии связи им. Буденного и филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. Хрулева. Как и мужчины, они строго выдерживали равнение в строю и парадный ритм - 120 шагов в минуту.

Накануне многие гадали, не придется ли участникам парада из-за пандемии маршировать на Красной площади в медицинских масках? К счастью, не пришлось. Чтобы максимально обезопасить их здоровье, всех заранее привили от коронавируса. Кроме того, военные химики продезинфицировали парадную боевую технику.

Ее проход вызвал у зрителей особый восторг. Как обычно, военные не поскупились на грозную броню. Они вывели на главную площадь страны более 190 раритетных, современных и перспективных боевых машин. Помимо лучших танков Второй мировой Т-34-85, в День Победы по центру столицу прошли и современные Т-72Б3М, Т-80БВМ с газотурбинным двигателей и Т-90М "Прорыв". В составе парадной колонны были и перспективные Т-14 "Армата". Арсенал Сухопутных войск также представляли экипажи БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением "Бережок", перспективной тяжелой БМП "Курганец-25" и пять типов новых бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства "Тайфун". Один из них - "Тайфун-ПВО" по Красной площади проехал впервые.

О мощи наших Ракетных войск и артиллерии на параде можно было судить по оперативно-тактическим ракетным комплексам "Искандер-М", реактивным системам залпового огня "Торнадо-С", самоходным гаубицам "Мста-С" и межвидовым артиллерийским комплексам "Коалиция-СВ". Войска РВСН на параде представляли три пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс". Крылатую пехоту - экипажи боевых машин десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

В парадной механизированной колонне оказалось немало современных средств ПВО. В частности, зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности "Бук-М3" и "Тор-М2". Противовоздушный арсенал ВКС доверили представлять расчетам зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и самой мощной на сегодняшний день системы ПВО С-400 "Триумф".

Зрелищным было прохождение по Красной площади тяжелых огнеметных систем ТОС-1. На колесном тягаче по кремлевской брусчатке также провезли ударные роботы "Уран-9", которые хорошо себя зарекомендовали в боевой обстановке в Сирии. Вся эта армада смотрелась не просто красиво, но и внушительно.

Пожалуй, самой большой интригой Парада Победы до последней минуты оставался вопрос об участии в нем 76 единиц военной авиации - 53 самолетов и 23 вертолетов. Такое число определили не случайно, оно соответствует количеству лет, минувших со Дня Победы. Накануне в столице шел дождь, поэтому у командования были определенные опасения по поводу возможности проведения авиационной части праздника. Но все, к счастью, обошлось. Хотя в воскресенье небо над Москвой было затянуто тучами, ничто не помешало летчикам продемонстрировать всю мощь ВКС России.

Авиаторы тоже приготовили для гостей праздника несколько новинок. Прежде всего, впервые воздушную часть Парада Победы открыли три тяжелых транспортных вертолета Ми-26. За ними над Красной площадью пролетели экипажи транспортно-боевых Ми-8АМТШ, ударных Ми-35М, Ми-24 и Ка-52, а также пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н "Ночной охотник".

Опять же впервые в парадный строй добавили группу в составе стратегического ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь" в сопровождении четырех новейших истребителей Су-35С авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи".

На таких парадах к пилотажникам зрители проявляют особое внимание. Поэтому летчики стараются филигранно управлять своими машинами. Заместитель командира 237-го Центра показа авиатехники имени И.Н. Кожедуба по летной подготовке Сергей Осяйкин рассказывал, что в большой группе ведомые самолеты, которые стоят крайними, пилотируют по впереди идущей машине. Та, в свою очередь, тоже является ведомой. "И каждое отклонение ведущего передается в геометрической прогрессии. Здесь каждый должен, прежде всего, думать о том человеке, который стоит за ним и которому сложнее", - подчеркнул Осяйкин.

Чтобы пролет был не только зрелищным, но и максимально безопасным, заранее были установлены наиболее оптимальные параметры движения в небе парадного строя. Все маневры военной авиации над столицей выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скоростях от 200 до 550 километров в час.

В День Победы зрители наблюдали в праздничном небе стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные Ил-76, истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М, другие типы современной авиационной техники. Были, разумеется, и истребители пятого поколения Су-57. А также высотные перехватчики МиГ-31К - носители гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Свое место в парадном строю занимали пилоты Липецкого авиацентра. А пилотажные группы "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 выстроили в небе знаменитый на весь мир "кубинский бриллиант". Завершили воздушную часть парада шесть штурмовиков Су-25, которые окрасили столичное небо в цвета российского триколора.

Музыкальное сопровождение Парада Победы на Красной площади обеспечивали более 900 человек из 40 оркестровых коллективов Вооруженных сил и других силовых ведомств. Накануне торжественного марша начальник Военно-оркестровой службы Российской армии, руководитель знаменитого на весь мир фестиваля "Спасская башня" генерал-майор Тимофей Маякин так сказал о миссии этого коллектива: "Сводный оркестр должен работать как часовой механизм. Наша задача объединить музыкантов в единое целое, чтобы исполнение было идеально слаженым", - объяснил он. Выполнить эту задачу представителям Центрального военного оркестра Минобороны РФ, Центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского - Корсакова ВМФ России, сводных военных оркестров войск Национальной гвардии и МЧС, Военного оркестра Рязанского гвардейского высшего воздушно - десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова и их коллег удалось на все сто.

На их музыкальный ритм ориентировались на параде все - и люди, и техника. И участники парада, и его зрители. Да и какой праздник 9 Мая без всеми любимых мелодий "Прощание славянки" и "Дня Победы". Какой проход над Красной площадью военных самолетов и вертолетов без традиционного "Марша Авиаторов". Кроме того, музыканты спели "Победа остается молодой".