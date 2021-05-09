Нацистское приветствие в Киеве признали "мелким хулиганством"

В Киеве, где люди несут цветы к Вечному огню в День Победы, начались провокации. Как передает портал strana.ua, одна из местных ультраправых группировок атаковала ветерана Великой Отечественной войны нацистским приветствием. При этом полиция отреагировала на вопиющий инцидент весьма вяло.

Одним из "зиговавших" оказался 16-летний подросток из ультраправой экстремистской группировки "Правый сектор" (запрещена в РФ). На место вызвали ювенальную полицию, но стражи порядка даже не стали задерживать провокатора. В отношении него был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство".

Напомним, за "демонстрацию коммунистической символики" сегодня на Украине заводят уголовные дела. В марте во Львове осудили 22-летнего местного жителя за футболку с надписью "СССР". Молодой человек "в виде исключения" получил условный приговор сроком на год "с испытательным сроком". Как писала "РГ", в прошлом году аналогичный вердикт был вынесен в отношении жителя Кривого Рога.