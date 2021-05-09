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09.05.2021 14:19
Рубрика: В мире

Нацистское приветствие в Киеве признали "мелким хулиганством"

Текст: Марина Алешина

В Киеве, где люди несут цветы к Вечному огню в День Победы, начались провокации. Как передает портал strana.ua, одна из местных ультраправых группировок атаковала ветерана Великой Отечественной войны нацистским приветствием. При этом полиция отреагировала на вопиющий инцидент весьма вяло.

Фото: Политика Страны/Telegram
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Одним из "зиговавших" оказался 16-летний подросток из ультраправой экстремистской группировки "Правый сектор" (запрещена в РФ). На место вызвали ювенальную полицию, но стражи порядка даже не стали задерживать провокатора. В отношении него был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство".

Напомним, за "демонстрацию коммунистической символики" сегодня на Украине заводят уголовные дела. В марте во Львове осудили 22-летнего местного жителя за футболку с надписью "СССР". Молодой человек "в виде исключения" получил условный приговор сроком на год "с испытательным сроком". Как писала "РГ", в прошлом году аналогичный вердикт был вынесен в отношении жителя Кривого Рога.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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