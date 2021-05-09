Почему автомобили с пробегом дорожают сильнее, чем новые

Продавцы автомобилей с пробегом решили воспользоваться ситуацией с нехваткой новых машин у дилеров и не стесняются задирать цены. В результате свежие "бэушки" зачастую предлагаются по стоимости новых авто, которые сложно найти в наличии.

Пробег в цене

В отличие от рынка новых машин, где ценники напрямую зависят от валютных курсов и налоговых ставок, на вторичке стоимость автомобилей, как известно, определяется, прежде всего, уровнем спроса. А он заметно подскочил в условиях продолжающегося дефицита новых автомобилей, в результате чего цены на подержанные машины растут даже сильнее, чем на новые.

Так, по оценкам "Авто.ру", в первом квартале 2021-го рост средневзвешенных цен на вторичном рынке составил 4,7%, а с начала прошлого года - аж 25% или 135 тыс. рублей в рублевом эквиваленте. В то же время новые автомобили подорожали в среднем на 2,5% и 15% соответственно.

К примеру, один из бестселлеров вторичного авторынка - Hyundai Solaris - сегодня можно купить в среднем за 624 тыс. рублей, что на 70 тысяч дороже по сравнению с началом 2020-го. А средний ценник на популярный бизнес-седан Toyota Camry за это время "потяжелел" на 210 тысяч - до 1 млн 407 тыс. рублей.

По словам директора департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимира Желобова, дефицит новых машин сформировал ажиотажный спрос на автомобили с пробегом от 1 до 3 лет, которые подорожали, нередко до стоимости новых авто. С увеличением доступности по новым автомобилям спрос на подержанные машины будет стабилизироваться, при этом их стоимость продолжит расти, но меньшими темпами, чем сейчас.

"Как показывает история автомобильного рынка в России, после достижения высоких цен очевидного снижения уже не будет. В этом году особой привязки к политике ценообразования на первичном авторынке в отношении подержанных машин не предвидится. Основным фактором остаются наличие новых автомобилей в свободной продаже на складах дилеров и в поставке.

Подорожание автомобилей с пробегом будет незначительное и только по тем маркам и моделям, которые пользуются высоким спросом. На рост цен будет влиять и возраст автомобиля, его состояние, количество предыдущих собственников, аварийность и т.д. В разных ценовых сегментах разница будет очевидна", - говорит заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом "Aвтодом" Владислав Хайновский.

Возраст - не помеха

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Стоит отметить, что, несмотря на подорожание, вторичный авторынок не стал качественнее. К весне 2021 года вырос средний возраст (+8%) автомобилей в продаже и их пробег (+3%), гласят данные "Авто.ру". При этом средний срок владения автомобилем в нашей стране в 2020 году достиг максимального значения - 4,8 года, по оценкам агентства "Автостат", тогда как 10 лет назад он составлял 3,7 года.

Как поясняет директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков, поскольку новые машины многим становятся недоступными из-за дороговизны, часть автовладельцев решили отложить замену своего транспортного средства до лучших времен, что однозначно сокращает размер вторичного рынка и автоматически повышает спрос и цены на оставшиеся предложения.

"Срок эксплуатации автомобилей увеличивается, и будет продолжать расти, на это напрямую влияет сложившаяся экономическая ситуация в стране. Помимо прочего, этому способствует коррекция автопроизводителями гарантийных обязательств - большинство автовладельцев используют машину как минимум до конца гарантийного срока. А при небольшом пробеге и щадящей эксплуатации стоимость такого автомобиля на вторичном рынке всегда достаточно высока", - отмечает, в свою очередь, Владислав Хайновский.

Старьё берём

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В то время как рынок новых машин в текущем году остался "в минусе", продажи автомобилей с пробегом, напротив, продолжили расти. Так, в январе-марте 2021-го россияне приобрели 1 млн 245 тыс. подержанных машин, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. При этом в марте на "вторичке" наблюдался всплеск продаж - на 10% до 476,1 тыс. автомобилей, гласят данные "Автостата".

Как говорит Владимир Желобов, положительная динамика на рынке подержанных машин связана с тем, что нет в доступности новых автомобилей, и растет спрос на аналогичные модели, но с пробегом.

По мнению Владислава Хайновского, вторичный рынок всегда будет показывать хорошую активность по всем направлениям, в любых сегментах как ценовых, так и возрастных. Автомобили ломаются, попадают в аварии, и покупателям всегда нужна замена, либо на новую машину, либо на авто с пробегом - всё зависит от их покупательской способности и желания.

Корейская рокировка

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Между тем, в рейтинге продаж подержанных автомобилей произошли заметные перестановки. Самой популярной моделью с пробегом в первом квартале 2021-го остается Ford Focus (29,3 тыс. шт., +3%), отнявший в прошлом году "пальму первенства" у многолетнего бестселлера Lada 114. Вазовский хэтчбек по итогам января-марта сохраняет второе место с показателем 28,1 тыс. реализованных машин (-3%).

А вот на третью строчку рейтинга продаж в отчетный период вышла Kia Rio (26,4 тыс. шт., +8%), вытеснив из тройки лидеров Hyundai Solaris (26,1 тыс. шт., +5%). Кроме того, в топ-10 самых продаваемых моделей на вторичном авторынке вошла Chevrolet Niva, которая показывает лучшую среди остальных моделей динамику продаж - на 12% до 19,5 тыс. внедорожников. В то же время седан бизнес-класса Toyota Camry, напротив, покинул рейтинг бестселлеров.

"На сегодняшний день наибольшим спросом пользуются те автомобили, которые имеют низкую цену. Toyota Camry по-прежнему остается "горячим пирожком", но ее стоимость подросла, поэтому модель ушла из топ-10. Автомобили Ford Focus еще какое-то время будут на вершине рейтинга продаж, но скоро покинут ее по мере изнашивания парка, а Kia Rio и Hyundai Solaris будут оставаться лидерами рынка вместе с моделями Lada. Лидерство Chevrolet Niva тоже закономерно в связи с высокой проходимостью и хорошими ходовыми качествами", - комментирует Николай Баскаков.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, востребованность Kia Rio на вторичном рынке объясняется ее большей ликвидностью по сравнению с Hyundai Solaris. А рост интереса к Chevrolet Niva, очевидно, связан с наступающим сезоном отпусков и масштабным развитием внутреннего туризма: вместительный автомобиль с полным приводом и отличной проходимостью - оптимален для длительной поездки по российским дорогам.