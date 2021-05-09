Пресечены попытки разместить портреты нацистов в "Бессмертном полку"

В ходе онлайн-шествия "Бессмертного полка" 9 мая были пресечены попытки размещения портретов нацистов. Данные о людях, приславших такие изображения, передадут в Следственный комитет России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.

Помимо этого, на сайт "Бессмертного полка" последовали массивные кибератаки на сайт онлайн-шествия "Бессмертного полка". В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал, сообщает пресс-служба движения.

В этом году "Бессмертный полк" из-за пандемии прошел в онлайн-формате. Если эпидситуация позволит, то 24 июня, как ожидается, может пройти традиционное шествие движения.