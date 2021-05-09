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09.05.2021 15:47
Рубрика: Общество

Где в Москве можно увидеть боевую технику времен Великой Отечественной

Текст: Любовь Проценко
Не угасает интерес россиян к истории Великой Отечественной войны и технике, на которой наши деды и прадеды ковали победу. Но увидеть ее можно не только раз в году, в День Победы, когда эти машины, вошедшие в историю страны, принимают участие в Параде на Красной площади.
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

Специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов рассказал mos.ru, где можно посмотреть на раритетные (или легендарные советские) танки и самолеты. Прежде всего - это Музей Победы на Поклонной горе, на Площади Победы, 3. В фондах музея - более 400 единиц бронетехники, авиации, боевых кораблей, артиллерийских орудий и других экспонатов, причем не только советских, но и принадлежащих союзникам и странам гитлеровской коалиции.

Фото: Наталья Боде/РИА Новости
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Один из главных экспонатов, по словам Александра Михайлова, - 305-миллиметровая морская железнодорожная установка ТМ-3-12. Она участвовала в боях Великой Отечественной на полуострове Ханко на юге Финляндии, защищая акваторию Финского залива и блокадный Ленинград. Однако в декабре 1941-го нашим войскам пришлось разобрать установку и затопить при отступлении.

"Финны решили ее восстановить, однако стволы были уничтожены безвозвратно. Поэтому они попросили у немцев из оккупированной Франции стволы от русских линкоров, которые в 1920-м находились на стоянке во французском Тунисе (в городе Бизерта) и которые после хранились на складах вплоть до начала Второй мировой войны. Это были корабли Русской добровольческой армии, которая, отступая из Крыма, пришла на кораблях в Северную Африку. Финны поставили эти пушки на собранную нашу установку, но не успели сделать из нее ни одного выстрела. В сентябре 1944 года было подписано перемирие между Финляндией и Советским Союзом, и установка вернулась на родину. До 1960-х она была на вооружении Советской армии, потом ее законсервировали, а в 1998 году передали к нам в музей", - рассказал историк.

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

Рассказал Александр Михайлов и о среднем бомбардировщике Ил-4 - самолете, который в числе других таких же совершал дерзкие налеты на Берлин в самом начале войны. Машина, которая находится в Музее Победы, была сделана в 1945 году. Она участвовала в боях на Дальнем Востоке и была подбита в Маньчжурии. Так бомбардировщик и пролежал в лесу, пока в 1993 году его не нашел летчик-любитель "афганец" Владимир Сафронов, который хотел отреставрировать его в память о своем отце-фронтовике, летавшем в годы войны на таком же.

В Бронетанковом музее в Кубинке и парке "Патриот" (Московская область, 63-й километр Минского шоссе, поселок Кубинка-1) много японской трофейной техники, есть там и немецкая. Например, уникальный экспонат - сверхтяжелый танк "Маус", каких было всего два экземпляра.

Бронетанковый музей в Кубинке - это филиал парка "Патриот", который находится рядом. Здесь на огромной площади представлена одна из крупнейших в мире экспозиций военной и околовоенной техники (как современной, так и времен Второй мировой войны).

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Фото: Борис Кудояров / РИА Новости
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А Центральный музей Вооруженных сил (Улица Советской Армии, дом 2) находится в самом центре столицы - Мещанском районе. Он основан в 1919 году. Сегодня в здании музея 24 зала с экспонатами, а боевые машины разместили на открытой площадке. Что касается периода Второй мировой войны, в этом музее представлена типовая техника, принимавшая участие в боях: танки ИС-2, БТ, Т-34 и так далее.

Интересен и Музей техники Вадима Задорожного (Московская область, Красногорский район, Ильинское шоссе, строение 9). В нем находится крупнейшая в Европе частная коллекция исторической техники. Здесь можно увидеть не только военные машины, но и редкие ретроавтомобили, железнодорожный транспорт, космические объекты и предметы быта. Экспонаты располагаются на трех этажах просторного здания, а также на 3,5 га уличной площадки.

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