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09.05.2021 14:29
Рубрика: Власть

Салюков: Путин, Шойгу и ветераны высоко оценили Парад Победы в Москве

Текст: Юрий Гаврилов

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и присутствовавшие на Красной площади ветераны Великой Отечественной войны высоко оценили Парад Победы в Москве. Об этом после торжественного марша сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Видеотрансляция Парада Победы в Москве

"По параду очень высокая оценка верховного главнокомандующего и министра обороны, - сказал он журналистам. - Также удалось пообщаться с ветеранами. Нам тоже очень важно их мнение. Они сказали, что им все очень понравилось".

Салюков отметил, что принимавшие участие в Параде Победы военнослужащие отлично справились с поставленными задачами. "Общее прохождение хорошее. Ребята старались все, хотя погодные условия не очень хорошие, но главное - настрой", - подчеркнул главком.

В торжественном марше по Красной площади были задействованы более 12 тысяч военнослужащих. Из них, а также из суворовцев, нахимовцев, кадетов и юнармейцев сформировали 37 парадных расчетов. Еще в Параде участвовали экипажи и расчеты более чем 190 единиц военной и специальной техники, в том числе 35 типов нового и модернизированного арсенала. В авиационной части Парада зрители увидели проход в небе над центром Москвы 53 самолетов и 23 вертолетов ВКС России.

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