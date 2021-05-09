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09.05.2021 22:41
Рубрика: Общество

Под Ярославлем прошел воздушный Парад Победы

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Федерация воздухоплавания Ярославской области Фото: Федерация воздухоплавания Ярославской области
Фото: Федерация воздухоплавания Ярославской области

Второй раз 9 мая над старинным Переславлем-Залесским прошел воздушный Парад Победы, в котором участвовали аэронавты из Переславля и Московской области.

Фото: Кадр видео VK
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Вечером в небо поднялись семь воздушных шаров, к одному из которых было прикреплено Знамя Победы размером 10 на 20 метров, предоставленное переславским отделением всероссийской общественной организации "Боевое братство". Кроме того, аэронавты и пассажиры аэростатов  подняли в небо фотографии фронтовиков.

- Пролетели над озером Плещеевом, знамя видел весь город, - рассказал президент федерации воздухоплавания Ярославской области Дмитрий Корякин.

Впервые такой воздушный Парад Победы состоялся в Переславле 9 мая 2020 года, когда из-за коронавирусных ограничений были отменены массовые праздничные мероприятия. Представители ярославской федерации воздухоплавания намерены сделать такие памятные полеты ежегодными.

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